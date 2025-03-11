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  4. Полузащитник Динамо договорился с Александрией о полноценном контракте
Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 13:49 | Обновлено 11 марта 2025, 14:10
1594
1

Полузащитник Динамо договорился с Александрией о полноценном контракте

Сергей Булеца продолжит карьеру в Украине после возвращения из аренды

11 марта 2025, 13:49 | Обновлено 11 марта 2025, 14:10
1594
1
Полузащитник Динамо договорился с Александрией о полноценном контракте
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Булеца

Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Булеца продолжит карьеру в «Александрии» – стороны уладили все юридические детали, и в ближайшее время будет объявлено о полноценном трансфере.

Футболист текущий сезон начинал в составе польской «Лехии» Гданьск, где играл на правах аренды, однако не сумел закрепиться в стартовом составе. Тренерский штаб клуба принял решение отказаться от услуг украинца и не взял Булецу на тренировочные сборы в Турцию.

Источник сообщает, что «Александрия» успела уладить все формальности до закрытия трансферного окна и договориться с «Динамо» о переходе полузащитника. В ближайшее время трансфер будет объявлен официально, Булеца подписал контракт на 2,5 года.

В сезоне 2024/25 игрок провел семь матчей в составе «Лехии», однако результативными действиями отличиться не сумел. Ориентировочная стоимось Булецы составляет 600 тысяч евро по данным портала Transfermarkt.

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Динамо Киев Александрия Лехия Гданьск Сергей Булеца ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
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Falko
Булеца ж усе ще на контракті. Скільки Динамо за трансфер зоплатють? )
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0
jugulator
Дуже слабкий футболіст. Вже 26 років, а він навіть не зміг закріпитися у складі аутсайдера чемпіонату Польщі.
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-1
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