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Украина. Премьер лига
09 марта 2025, 11:43 | Обновлено 09 марта 2025, 11:48
1251
0

Источник: Чемпион мира из Динамо переберется в другой клуб УПЛ

Сергей Булеца станет футболистом «Александрии»

09 марта 2025, 11:43 | Обновлено 09 марта 2025, 11:48
1251
0
Источник: Чемпион мира из Динамо переберется в другой клуб УПЛ
ФК Динамо Киев. Сергей Булеца

Украинский полузащитник Сергей Булеца, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», уже в ближайшее время станет игроком Александрии, об этом сообщает ТаТоТаке.

Полузащитник, ставший чемпионом мира в составе сборной Украины U-20, нынешний сезон начал в польской Лехии на правах аренды, но закрепиться в команде не смог. В итоге польский клуб решил не брать Булецу на зимние сборы в Турцию.

Контракт футболиста с «Динамо» действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 600 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что трансфер талантливого одноклубника Неймара в «Динамо» сорвался в последний момент.

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Сергей Булеца Динамо Киев Александрия трансферы трансферы УПЛ Лехия Гданьск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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