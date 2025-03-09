Источник: Чемпион мира из Динамо переберется в другой клуб УПЛ

Украинский полузащитник Сергей Булеца, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», уже в ближайшее время станет игроком Александрии, об этом сообщает ТаТоТаке.

Полузащитник, ставший чемпионом мира в составе сборной Украины U-20, нынешний сезон начал в польской Лехии на правах аренды, но закрепиться в команде не смог. В итоге польский клуб решил не брать Булецу на зимние сборы в Турцию.

Контракт футболиста с «Динамо» действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 600 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что трансфер талантливого одноклубника Неймара в «Динамо» сорвался в последний момент.