Источник: Чемпион мира из Динамо переберется в другой клуб УПЛ
Сергей Булеца станет футболистом «Александрии»
Украинский полузащитник Сергей Булеца, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», уже в ближайшее время станет игроком Александрии, об этом сообщает ТаТоТаке.
Полузащитник, ставший чемпионом мира в составе сборной Украины U-20, нынешний сезон начал в польской Лехии на правах аренды, но закрепиться в команде не смог. В итоге польский клуб решил не брать Булецу на зимние сборы в Турцию.
Контракт футболиста с «Динамо» действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 600 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что трансфер талантливого одноклубника Неймара в «Динамо» сорвался в последний момент.
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