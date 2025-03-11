Опубликованы стартовые составы на матч УПЛ Динамо Киев – Заря

Во вторник, 11 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют киевское «Динамо» и луганская «Заря».

Поединок пройдет на стадионе имени В. Лобановского в Киеве. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

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Обслуживать матч будет арбитр Виктор Копиевский из Кропивницкого. Наставники команд определились со стартовыми составами.

«Динамо» возглавляет турнирную таблицу, набрав 50 баллов. В активе «Зари» – 28 очков, клуб разместился на шестой позиции.

Стартовые составы на матч Динамо Киев – Заря: