Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Опубликованы стартовые составы на матч УПЛ Динамо Киев – Заря
Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 14:20 | Обновлено 11 марта 2025, 14:21
1210
2

Опубликованы стартовые составы на матч УПЛ Динамо Киев – Заря

Поединок 21-го тура чемпионата Украины состоится 11 марта в 15:30

11 марта 2025, 14:20 | Обновлено 11 марта 2025, 14:21
1210
2
Опубликованы стартовые составы на матч УПЛ Динамо Киев – Заря
Getty Images/Global Images Ukraine.

Во вторник, 11 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют киевское «Динамо» и луганская «Заря».

Поединок пройдет на стадионе имени В. Лобановского в Киеве. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Виктор Копиевский из Кропивницкого. Наставники команд определились со стартовыми составами.

«Динамо» возглавляет турнирную таблицу, набрав 50 баллов. В активе «Зари» – 28 очков, клуб разместился на шестой позиции.

Стартовые составы на матч Динамо Киев – Заря:

По теме:
Бывший игрок Динамо и сборной Украины вошел в тренерский штаб Колоса
Полузащитник Кривбасса вызван в сборную Венесуэлы
ВИДЕО. 2 перекладины, удар через себя. Александрия чудом не забила Оболони
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Заря Луганск Динамо - Заря стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный украинский футболист вспомнил, как ударил судью из москвы
Футбол | 11 марта 2025, 07:44 5
Легендарный украинский футболист вспомнил, как ударил судью из москвы
Легендарный украинский футболист вспомнил, как ударил судью из москвы

Ивана Шария за это «осудили» в гостиничном буфете

Анчелотти обратился к Лунину перед матчем ЛЧ. Сказал важные слова
Футбол | 11 марта 2025, 08:17 1
Анчелотти обратился к Лунину перед матчем ЛЧ. Сказал важные слова
Анчелотти обратился к Лунину перед матчем ЛЧ. Сказал важные слова

Украинский вратарь может получить шанс сыграть в мадридском дерби 

Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
Бокс | 11.03.2025, 00:38
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
ФОТО. Кинг Конг попрощался. Денис Бойко объявил о завершении карьеры
Футбол | 11.03.2025, 00:07
ФОТО. Кинг Конг попрощался. Денис Бойко объявил о завершении карьеры
ФОТО. Кинг Конг попрощался. Денис Бойко объявил о завершении карьеры
Полузащитник Динамо договорился с Александрией о полноценном контракте
Футбол | 11.03.2025, 13:49
Полузащитник Динамо договорился с Александрией о полноценном контракте
Полузащитник Динамо договорился с Александрией о полноценном контракте
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitaliy FanRybki (RED🍒)
Сапутін перший сухий матч в УПЛ провів саме проти Динамо! 😊
18.03.2023
Динамо Київ 0-1 Зоря Луганськ
.
ДЛЯ КИЯН НА ЧАС МАТЧУ - САПУТІН
ВОРОГ БІЛЬШ, НІЖ ДИЯВОЛ І пУТІН❗
САМЕ ПРОТИ ДК - ЗІГРАВ УПЕРШЕ СУХО
ГОТОВА ЗОРЯ ВАМ ЗНОВ НАДЕРТИ ВУХА❗😊
Ответить
0
Перець
склад в Динамо агонь тільки перемога
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вместо Лунина и Трубина. В лагерь сборной Украины вызовут 2 киперов из УПЛ
Вместо Лунина и Трубина. В лагерь сборной Украины вызовут 2 киперов из УПЛ
09.03.2025, 13:10 12
Футбол
«В этом плане я никто». Шевченко прокомментировал развод легенды Шахтера
«В этом плане я никто». Шевченко прокомментировал развод легенды Шахтера
10.03.2025, 12:46 1
Футбол
Конфликт в сборной Бельгии. Игроки недовольны возвращением Куртуа
Конфликт в сборной Бельгии. Игроки недовольны возвращением Куртуа
09.03.2025, 15:56 3
Футбол
Легенда бокса: «Усик – мешок с трюками. Он может его завалить»
Легенда бокса: «Усик – мешок с трюками. Он может его завалить»
10.03.2025, 07:54 7
Бокс
Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко
Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко
10.03.2025, 09:20 6
Бокс
ЛУНИН: «Слава Богу, что он с нами, а не с другими командами»
ЛУНИН: «Слава Богу, что он с нами, а не с другими командами»
10.03.2025, 04:02
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
09.03.2025, 09:10 19
Футбол
«Даниэль очень разочарован». Отец Дюбуа назвал следующего соперника сына
«Даниэль очень разочарован». Отец Дюбуа назвал следующего соперника сына
10.03.2025, 01:18 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем