Опубликованы стартовые составы на матч УПЛ Динамо Киев – Заря
Поединок 21-го тура чемпионата Украины состоится 11 марта в 15:30
Во вторник, 11 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют киевское «Динамо» и луганская «Заря».
Поединок пройдет на стадионе имени В. Лобановского в Киеве. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Виктор Копиевский из Кропивницкого. Наставники команд определились со стартовыми составами.
«Динамо» возглавляет турнирную таблицу, набрав 50 баллов. В активе «Зари» – 28 очков, клуб разместился на шестой позиции.
Стартовые составы на матч Динамо Киев – Заря:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ивана Шария за это «осудили» в гостиничном буфете
Украинский вратарь может получить шанс сыграть в мадридском дерби
18.03.2023
Динамо Київ 0-1 Зоря Луганськ
.
ДЛЯ КИЯН НА ЧАС МАТЧУ - САПУТІН
ВОРОГ БІЛЬШ, НІЖ ДИЯВОЛ І пУТІН❗
САМЕ ПРОТИ ДК - ЗІГРАВ УПЕРШЕ СУХО
ГОТОВА ЗОРЯ ВАМ ЗНОВ НАДЕРТИ ВУХА❗😊