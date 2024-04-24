В пятницу, 26 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Реал Мадрид».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Матч состоится на стадионе «Аноэта».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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