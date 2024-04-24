26.04.2024 22:00 - : -
Испания24 апреля 2024, 12:35 |
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Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 апреля в 22:00 матч чемпионата Испании
24 апреля 2024, 12:35 |
309
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В пятницу, 26 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Реал Мадрид».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Матч состоится на стадионе «Аноэта».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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