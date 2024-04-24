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Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
26.04.2024 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
24 апреля 2024, 12:35 |
309
0

Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 апреля в 22:00 матч чемпионата Испании

24 апреля 2024, 12:35 |
309
0
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В пятницу, 26 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Реал Мадрид».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Матч состоится на стадионе «Аноэта».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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