Анчелотти оценил матч с Реалом Сосьедад, в котором он не выпустил Лунина

26 апреля состоялся матч 33-го тура Ла Лиги между командами «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота королевского клуба защищал Кепа Аррисабалага.

После завершения встречи главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своих подопечных:

«Те, кто меньше играл в течение сезона, сегодня выступили очень хорошо: Арда, Себальос, Фран Гарсия... У них у всех был хороший настрой, они боролись. Арда будет очень важным игроком для нас в будущем. Нет сомнений: он останется здесь в следующем сезоне.

У него [у Гюлера] необыкновенные качества, дар. Он мог бы сыграть раньше, потому что он очень хорошо тренируется, но он еще молод. Мало-помалу он будет играть ведущую роль в этой команде. Он забил больше голов, чем минут, которые у него есть.

Модрич показал то, что видел в последних играх: оптимальную физическую форму. Он очень хорошо обращался с мячом во втором тайме и позволил нам стряхнуть давление со стороны «Реала». Он находится в хороших кондициях и может выйти в стартовом составе во вторник против Баварии.

Милитао играл очень хорош. Мало-помалу он возвращается на свой лучший уровень, и у него будет несколько дней, чтобы улучшиться. Мы счастливы. Куртуа? Посмотрим, сможет ли он сыграть в субботу против Кадиса. Я так думаю. После этого мы будем оценивать это матч за матчем.

Все думали, что мы пришли сюда погулять, отдохнуть. Единственные, кто так не думал, были мои игроки. Я очень горжусь: у них было желание и энтузиазм продолжать побеждать, поддерживать хорошую динамику. Я благодарю их. Образцово-показательный матч.

Реал играет очень хорошо, атакует, очень сильно давит. Победить здесь было непросто. У меня невероятная команда, которая хочет побеждать в каждой игре. Мы уже очень, очень близки к чемпионству», – сказал Анчелотти.

Видеообзор матча Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:1