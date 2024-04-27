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Реал Сосьедад
26.04.2024 22:00 – FT 0 : 1
Реал Мадрид
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Испания
27 апреля 2024, 02:10 | Обновлено 27 апреля 2024, 02:12
301
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Анчелотти оценил матч с Реалом Сосьедад, в котором он не выпустил Лунина

Карло прокомментировал минимальную победу королевского клуба (1:0)

27 апреля 2024, 02:10 | Обновлено 27 апреля 2024, 02:12
301
1
Анчелотти оценил матч с Реалом Сосьедад, в котором он не выпустил Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

26 апреля состоялся матч 33-го тура Ла Лиги между командами «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота королевского клуба защищал Кепа Аррисабалага.

После завершения встречи главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своих подопечных:

«Те, кто меньше играл в течение сезона, сегодня выступили очень хорошо: Арда, Себальос, Фран Гарсия... У них у всех был хороший настрой, они боролись. Арда будет очень важным игроком для нас в будущем. Нет сомнений: он останется здесь в следующем сезоне.

У него [у Гюлера] необыкновенные качества, дар. Он мог бы сыграть раньше, потому что он очень хорошо тренируется, но он еще молод. Мало-помалу он будет играть ведущую роль в этой команде. Он забил больше голов, чем минут, которые у него есть.

Модрич показал то, что видел в последних играх: оптимальную физическую форму. Он очень хорошо обращался с мячом во втором тайме и позволил нам стряхнуть давление со стороны «Реала». Он находится в хороших кондициях и может выйти в стартовом составе во вторник против Баварии.

Милитао играл очень хорош. Мало-помалу он возвращается на свой лучший уровень, и у него будет несколько дней, чтобы улучшиться. Мы счастливы. Куртуа? Посмотрим, сможет ли он сыграть в субботу против Кадиса. Я так думаю. После этого мы будем оценивать это матч за матчем.

Все думали, что мы пришли сюда погулять, отдохнуть. Единственные, кто так не думал, были мои игроки. Я очень горжусь: у них было желание и энтузиазм продолжать побеждать, поддерживать хорошую динамику. Я благодарю их. Образцово-показательный матч.

Реал играет очень хорошо, атакует, очень сильно давит. Победить здесь было непросто. У меня невероятная команда, которая хочет побеждать в каждой игре. Мы уже очень, очень близки к чемпионству», – сказал Анчелотти.

Видеообзор матча Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:1

События матча

29’
ГОЛ ! Мяч забил Арда Гюлер (Реал Мадрид).
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Андрей Лунин Карло Анчелотти Реал Мадрид Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу пресс-конференция
Даниил Агарков Источник: Relevo
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Первый Среди Равных
Спорт.юа не був би спорт.юа якби вони не дописали в заголовку про Луніна. 
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