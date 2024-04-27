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  4. Анчелотти признался Лунину, почему оставил его в запасе в последнем матче
Испания
27 апреля 2024, 00:08 |
3083
1

Анчелотти признался Лунину, почему оставил его в запасе в последнем матче

В старте «Реала» вышел Кепа Аррисабалага

27 апреля 2024, 00:08 |
3083
1
Анчелотти признался Лунину, почему оставил его в запасе в последнем матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

В пятницу, 26 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал Сосьедад» и «Реал Мадрид».

Матч прошел на стадионе «Аноэта» и завершился победой «сливочных» со счетом 1:0.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед началом поединка провел разговор с украинским вратарем Андреем Луниным, который впервые за 16 матчей остался в запасе, и объяснил свое решение выпустить Кепу в старте.

«Сегодня ты должен отдохнуть, Кепа тоже заслуживает играть в старте. Ты мне нужен в лучшей форме в матче против «Баварии», – сказал Карло.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.

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Кепа Аррисабалага чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал Сосьедад - Реал Мадрид Карло Анчелотти
Дмитро Олійник Источник: Realmadridexclusivo
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mazepa1967
На місці Луніна я б прийняв оферту від Манчестера.
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