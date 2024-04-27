Реал без Лунина обыграл Реал Сосьедад. Сколько нужно очков для чемпионства?
Игра завершилась со счетом 1:0, единственный мяч забил Ардра Гюлер
26 апреля состоялся матч 33-го тура Ла Лиги между командами «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.
Единственный мяч на 29-й минуте забил 19-летний турецкий хавбек гостей Арда Гюлер. Для юного футболиста это был первый поединок со стартового состава «сливочных» и 6 в сумме за основную команду из столицы Испании. На его счету теперь 2 забитых мяча.
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота королевского клуба защищал Кепа Аррисабалага. Лунин впервые с января 2024 года не попал в старт.
Подопечные Карло Анчелотти продолжают уверенно лидировать в таблице чемпионата Испании. У команды 84 очка. У ближайшего преследователя «Барселоны» 70 пунктов и на 2 сыгранных тура меньше. Для того, чтобы «Реал» досрочно стал чемпионом, коллективу нужно набрать 4 очка за 5 туров.
Ла Лига 2023/24. 33-й тур. 26 апреля
Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:1
Гол: Гюлер, 29
Таблица Ла Лиги 2023/24
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|33
|26
|6
|1
|71 - 22
|84
|2
|Барселона
|32
|21
|7
|4
|64 - 37
|70
|3
|Жирона
|32
|21
|5
|6
|67 - 40
|68
|4
|Атлетико Мадрид
|32
|19
|4
|9
|59 - 38
|61
|5
|Атлетик Бильбао
|32
|16
|10
|6
|52 - 30
|58
|6
|Реал Сосьедад
|33
|13
|12
|8
|46 - 35
|51
|7
|Бетис
|32
|12
|12
|8
|40 - 38
|48
|8
|Валенсия
|32
|13
|8
|11
|35 - 34
|47
|9
|Вильярреал
|32
|11
|9
|12
|51 - 55
|42
|10
|Хетафе
|32
|9
|13
|10
|38 - 44
|40
|11
|Осасуна
|32
|11
|6
|15
|37 - 46
|39
|12
|Севилья
|32
|9
|10
|13
|41 - 45
|37
|13
|Лас Пальмас
|32
|10
|7
|15
|30 - 39
|37
|14
|Алавес
|32
|9
|8
|15
|28 - 38
|35
|15
|Райо Вальекано
|32
|7
|13
|12
|27 - 39
|34
|16
|Сельта
|32
|7
|10
|15
|37 - 47
|31
|17
|Мальорка
|32
|6
|13
|13
|26 - 38
|31
|18
|Кадис
|32
|4
|13
|15
|22 - 45
|25
|19
|Гранада
|32
|3
|9
|20
|33 - 61
|18
|20
|Альмерия
|32
|1
|11
|20
|31 - 64
|14
🔚 Final del partido.#RealSociedadRealMadrid | #WeareReal pic.twitter.com/l4WOprcWmo— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) April 26, 2024
🏁 @RealSociedad 0-1 @RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 26, 2024
⚽ 29' @10ardaguler#RealSociedadRealMadrid | #Emirates pic.twitter.com/ztSCsvqJE6
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