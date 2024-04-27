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Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
26.04.2024 22:00 – FT 0 : 1
Реал Мадрид
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Испания
27 апреля 2024, 00:01 | Обновлено 27 апреля 2024, 00:07
420
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Реал без Лунина обыграл Реал Сосьедад. Сколько нужно очков для чемпионства?

Игра завершилась со счетом 1:0, единственный мяч забил Ардра Гюлер

27 апреля 2024, 00:01 | Обновлено 27 апреля 2024, 00:07
420
0
Реал без Лунина обыграл Реал Сосьедад. Сколько нужно очков для чемпионства?
Getty Images/Global Images Ukraine

26 апреля состоялся матч 33-го тура Ла Лиги между командами «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Единственный мяч на 29-й минуте забил 19-летний турецкий хавбек гостей Арда Гюлер. Для юного футболиста это был первый поединок со стартового состава «сливочных» и 6 в сумме за основную команду из столицы Испании. На его счету теперь 2 забитых мяча.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота королевского клуба защищал Кепа Аррисабалага. Лунин впервые с января 2024 года не попал в старт.

Подопечные Карло Анчелотти продолжают уверенно лидировать в таблице чемпионата Испании. У команды 84 очка. У ближайшего преследователя «Барселоны» 70 пунктов и на 2 сыгранных тура меньше. Для того, чтобы «Реал» досрочно стал чемпионом, коллективу нужно набрать 4 очка за 5 туров.

Ла Лига 2023/24. 33-й тур. 26 апреля

Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:1

Гол: Гюлер, 29

Таблица Ла Лиги 2023/24

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 33 26 6 1 71 - 22 84
2 Барселона 32 21 7 4 64 - 37 70
3 Жирона 32 21 5 6 67 - 40 68
4 Атлетико Мадрид 32 19 4 9 59 - 38 61
5 Атлетик Бильбао 32 16 10 6 52 - 30 58
6 Реал Сосьедад 33 13 12 8 46 - 35 51
7 Бетис 32 12 12 8 40 - 38 48
8 Валенсия 32 13 8 11 35 - 34 47
9 Вильярреал 32 11 9 12 51 - 55 42
10 Хетафе 32 9 13 10 38 - 44 40
11 Осасуна 32 11 6 15 37 - 46 39
12 Севилья 32 9 10 13 41 - 45 37
13 Лас Пальмас 32 10 7 15 30 - 39 37
14 Алавес 32 9 8 15 28 - 38 35
15 Райо Вальекано 32 7 13 12 27 - 39 34
16 Сельта 32 7 10 15 37 - 47 31
17 Мальорка 32 6 13 13 26 - 38 31
18 Кадис 32 4 13 15 22 - 45 25
19 Гранада 32 3 9 20 33 - 61 18
20 Альмерия 32 1 11 20 31 - 64 14
Полная таблица
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Арда Гюлер Реал Мадрид Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Кепа Аррисабалага Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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