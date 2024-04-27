Реал без Лунина обыграл Реал Сосьедад. Сколько нужно очков для чемпионства?

26 апреля состоялся матч 33-го тура Ла Лиги между командами «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Единственный мяч на 29-й минуте забил 19-летний турецкий хавбек гостей Арда Гюлер. Для юного футболиста это был первый поединок со стартового состава «сливочных» и 6 в сумме за основную команду из столицы Испании. На его счету теперь 2 забитых мяча.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота королевского клуба защищал Кепа Аррисабалага. Лунин впервые с января 2024 года не попал в старт.

Подопечные Карло Анчелотти продолжают уверенно лидировать в таблице чемпионата Испании. У команды 84 очка. У ближайшего преследователя «Барселоны» 70 пунктов и на 2 сыгранных тура меньше. Для того, чтобы «Реал» досрочно стал чемпионом, коллективу нужно набрать 4 очка за 5 туров.

Ла Лига 2023/24. 33-й тур. 26 апреля

Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:1

Гол: Гюлер, 29

Таблица Ла Лиги 2023/24