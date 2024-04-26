ВИДЕО. Кепа пропустил в ближний угол, но гол отменили. У Реала забил Гюлер
После первого тайма королевский клуб обыгрывает «Реал Сосьедад» 1:0 в 33-м туре
26 апреля проходит матч 33-го тура Ла Лиги между командами «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид.
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Поединок проходит на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву. Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота «сливочных» защищает Кепа Аррисабалага.
❗️ ВИДЕО. Кепа пропустил в ближний угол, но гол отменили. У Реала забил Гюлер
Счет в поединке на 29-й минуте открыл 19-летний турецкий полузащитник гостей Арда Гюлер. Для Гюлера это 6-й поединок за основную команду «Реала». У него теперь 2 забитых мяча.
На 32-й Такефуса Кубо поразил ворота Кепы в ближний угол. Однако мяч был отменен из-за фола во время атаки.
Первый тайм в матче «Реал Сосьедад» – «Реал» Мадрид завершен. 1:0 в пользу подопечных Карло Анчелотти.
ВИДЕО. Гол Гюлера
ВИДЕО. Кепа пропустил в ближний угол, но гол отменили
🚨🚨| GOAL: KUBO WITH THE EQUALISER!!!— CentreGoals. (@centregoals) April 26, 2024
Real Socieded 1-1 Real Madrid pic.twitter.com/DNIecVsMHI
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