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Испания
26 апреля 2024, 22:56 | Обновлено 26 апреля 2024, 23:07
1766
0

ВИДЕО. Кепа пропустил в ближний угол, но гол отменили. У Реала забил Гюлер

После первого тайма королевский клуб обыгрывает «Реал Сосьедад» 1:0 в 33-м туре

26 апреля 2024, 22:56 | Обновлено 26 апреля 2024, 23:07
1766
0
ВИДЕО. Кепа пропустил в ближний угол, но гол отменили. У Реала забил Гюлер
Getty Images/Global Images Ukraine

26 апреля проходит матч 33-го тура Ла Лиги между командами «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид.

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Поединок проходит на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву. Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота «сливочных» защищает Кепа Аррисабалага.

❗️ ВИДЕО. Кепа пропустил в ближний угол, но гол отменили. У Реала забил Гюлер

Счет в поединке на 29-й минуте открыл 19-летний турецкий полузащитник гостей Арда Гюлер. Для Гюлера это 6-й поединок за основную команду «Реала». У него теперь 2 забитых мяча.

На 32-й Такефуса Кубо поразил ворота Кепы в ближний угол. Однако мяч был отменен из-за фола во время атаки.

Первый тайм в матче «Реал Сосьедад» – «Реал» Мадрид завершен. 1:0 в пользу подопечных Карло Анчелотти.

ВИДЕО. Гол Гюлера

ВИДЕО. Кепа пропустил в ближний угол, но гол отменили

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Арда Гюлер Такефуса Кубо видео голов и обзор Кепа Аррисабалага Реал Мадрид Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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