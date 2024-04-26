26 апреля проходит матч 33-го тура Ла Лиги между командами «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид.

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Поединок проходит на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву. Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота «сливочных» защищает Кепа Аррисабалага.

❗️ ВИДЕО. Кепа пропустил в ближний угол, но гол отменили. У Реала забил Гюлер

Счет в поединке на 29-й минуте открыл 19-летний турецкий полузащитник гостей Арда Гюлер. Для Гюлера это 6-й поединок за основную команду «Реала». У него теперь 2 забитых мяча.

На 32-й Такефуса Кубо поразил ворота Кепы в ближний угол. Однако мяч был отменен из-за фола во время атаки.

Первый тайм в матче «Реал Сосьедад» – «Реал» Мадрид завершен. 1:0 в пользу подопечных Карло Анчелотти.

ВИДЕО. Гол Гюлера

ВИДЕО. Кепа пропустил в ближний угол, но гол отменили