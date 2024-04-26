Испания26 апреля 2024, 22:15 |
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Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 33-го тура Ла Лиги
26 апреля 2024, 22:15 |
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26 апреля проходит матч 33-го тура Ла Лиги между командами «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота «сливочных» защищает Кепа Аррисабалага.
Ла Лига. 33-й тур. 26 апреля
Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
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