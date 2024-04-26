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  4. Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания
26 апреля 2024, 22:15 |
507
0

Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 33-го тура Ла Лиги

26 апреля 2024, 22:15 |
507
0
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

26 апреля проходит матч 33-го тура Ла Лиги между командами «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота «сливочных» защищает Кепа Аррисабалага.

Ла Лига. 33-й тур. 26 апреля

Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

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Реал Сосьедад Реал Мадрид Реал Сосьедад - Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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