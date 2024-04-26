Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

26 апреля проходит матч 33-го тура Ла Лиги между командами «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид.

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Поединок проходит на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота «сливочных» защищает Кепа Аррисабалага.

Ла Лига. 33-й тур. 26 апреля

Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:0 (матч продолжается)

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