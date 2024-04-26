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Реал Сосьедад
26.04.2024 22:00 - : -
Реал Мадрид
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Испания
26 апреля 2024, 03:40 |
28
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Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок в Ла Лиге

26 апреля 2024, 03:40 |
28
0
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

26 апреля на «Реале Арена» пройдет матч 33-го тура Примеры, в котором «Реал Сосьедад» встретится с «Реалом» (Мадрид). Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Реал Сосьедад – Реал Мадрид

Реал Сосьедад

Команда вышла на пик в прошлом сезоне. Ее давние усилия по подъему в топ-4 увенчались наконец-то успехом. В итоге чурри-урдин вернулись в Лигу чемпионов, и даже выиграли там группу. Но в 1/8 финала им попался ПСЖ, и, при достойной борьбе, все-таки испанцы там уступили Мбаппе и компании, причем в обоих поединках. Так что можно было сосредоточиться на попытках получше закончить Примеру - в кубке подопечных Иманоля Альгуасиля выбила чуть раньше Мальорка (по пенальти в полуфинале после обмена ничьими). Но и тут не все получается. Жирона с Атлетиком банально сильнее, и они оставляют максимум борьбу за 6-е место. И то после ряда побед клуб ухитрился ограничиться ничьей с Альмерией, главным аутсайдером. Да и в прошлом туре сыграли только 1:1 с Хетафе.

Реал (Мадрид)

Клуб к середине весны получил право сосредоточиться полностью на Лиге чемпионов. Тем более что там снова в соперниках оказался Манчестер Сити, только теперь жребий свел фаворитов уже в четвертьфинальном раунде. После 3:3 на Сантьяго Бернабеу подопечные Карло Анчелотти в Англии сыграли прагматично. И, пусть и во многом за счет сэйвов Лунина, и только через серию пенальти, но прошли дальше. Толком не отдохнув после завершения противостояния с горожанами, сливочные приступили к подготовке к Эль Класико, а эти матчи, несмотря на минимум интриги сейчас, всегда принципиальны для обеих сторон. На этот раз с Барселоной не без вопросов по игре вратаря и даже с налетом скандала, но вырвали в концовке победу 3:2.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне чурри-урдин ухитрились набрать с галактикос 4 очка. Но в нынешнем они уступили в столице 1:2.

Прогноз

GGBET считает шансы примерно равными. Но гости на кураже, так что безопасной выглядит ставка на гостей при форе 0 (коэффициент - 1,94).

GG.BET
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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