Реал Сосьедад – Реал – 0:1. Мяч в ворота Кепы не засчитали. Видео гола
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26 апреля состоялся матч 33-го тура Ла Лиги между командами «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид.
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Поединок прошел на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол забил Ардра Гюлер.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота «сливочных» защищал Кепа Аррисабалага. На 32-й Такефуса Кубо забил Кепе, но мяч отменили из-за офсайда.
Ла Лига. 33-й тур. 26 апреля
Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:1
Гол: Гюлер, 29
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Гюлер, 29 мин.
События матча
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