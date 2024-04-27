26 апреля состоялся матч 33-го тура Ла Лиги между командами «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид.

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Поединок прошел на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол забил Ардра Гюлер.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота «сливочных» защищал Кепа Аррисабалага. На 32-й Такефуса Кубо забил Кепе, но мяч отменили из-за офсайда.

Ла Лига. 33-й тур. 26 апреля

Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:1

Гол: Гюлер, 29

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Гюлер, 29 мин.