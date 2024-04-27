Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Сосьедад – Реал – 0:1. Мяч в ворота Кепы не засчитали. Видео гола
Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
26.04.2024 22:00 – FT 0 : 1
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
27 апреля 2024, 00:20 | Обновлено 27 апреля 2024, 00:40
2188
0

Реал Сосьедад – Реал – 0:1. Мяч в ворота Кепы не засчитали. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 33-го тура Ла Лиги

27 апреля 2024, 00:20 | Обновлено 27 апреля 2024, 00:40
2188
0
Реал Сосьедад – Реал – 0:1. Мяч в ворота Кепы не засчитали. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

26 апреля состоялся матч 33-го тура Ла Лиги между командами «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол забил Ардра Гюлер.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота «сливочных» защищал Кепа Аррисабалага. На 32-й Такефуса Кубо забил Кепе, но мяч отменили из-за офсайда.

Ла Лига. 33-й тур. 26 апреля

Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:1

Гол: Гюлер, 29

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Гюлер, 29 мин.

События матча

29’
ГОЛ ! Мяч забил Арда Гюлер (Реал Мадрид).
По теме:
Определена первая команда Серии А, которая вылетит из элиты в конце сезона
Лас-Пальмас – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона взяла реванш у Олимпиакоса, Монако победил во 2 матча Фенербахче
Реал Сосьедад Реал Мадрид Реал Сосьедад - Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Арда Гюлер Такефуса Кубо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
Футбол | 26 апреля 2024, 08:01 6
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца

«Милан» вступил в борьбу с «ПСЖ», «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» за Андрея

Гендиректор Черноморца прокомментировал перенос матчей с Шахтером в Киев
Футбол | 26 апреля 2024, 19:41 134
Гендиректор Черноморца прокомментировал перенос матчей с Шахтером в Киев
Гендиректор Черноморца прокомментировал перенос матчей с Шахтером в Киев

Анатолий Мисюра – о решении одесского клуба сыграть два матча в столице

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Динамо Киев
Футбол | 26.04.2024, 03:31
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Динамо Киев
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Динамо Киев
Топ-клуб Италии попытается подписать звезду сборной Украины за 50 миллионов
Футбол | 27.04.2024, 00:32
Топ-клуб Италии попытается подписать звезду сборной Украины за 50 миллионов
Топ-клуб Италии попытается подписать звезду сборной Украины за 50 миллионов
ФОТО. Легенда Динамо отпраздновал день рождения с красавицей-женой
Футбол | 26.04.2024, 17:21
ФОТО. Легенда Динамо отпраздновал день рождения с красавицей-женой
ФОТО. Легенда Динамо отпраздновал день рождения с красавицей-женой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин может не сыграть ответный матч против Баварии. Стали известны причины
Лунин может не сыграть ответный матч против Баварии. Стали известны причины
25.04.2024, 18:50 1
Футбол
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
25.04.2024, 10:00 7
Хоккей
Коуч Эвертона оценил матч с Ливерпулем и прокомментировал травму Миколенко
Коуч Эвертона оценил матч с Ливерпулем и прокомментировал травму Миколенко
25.04.2024, 03:55 2
Футбол
Не Судаков. Сабо назвал игрока сборной Украины, который переедет за границу
Не Судаков. Сабо назвал игрока сборной Украины, который переедет за границу
25.04.2024, 18:34 10
Футбол
Лунин удивил Реал условием, при котором он останется в команде
Лунин удивил Реал условием, при котором он останется в команде
25.04.2024, 00:13 8
Футбол
Впервые в карьере. Ястремская вырвала победу в матче после 0:6 в 1-м сете
Впервые в карьере. Ястремская вырвала победу в матче после 0:6 в 1-м сете
25.04.2024, 16:22 22
Теннис
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
25.04.2024, 00:08 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем