Впервые в карьере. Ястремская вырвала победу в матче после 0:6 в 1-м сете
Даяна чудесным образом сумела переиграть Эмилиану Аранго в Мадриде
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№34 WTA) стартовала с волевой победы на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) в одиночном разряде.
В матче второго раунда украинка проиграла Эмилиане Аранго из Колумбии (№121 WTA) первый сет со счетом 0:6, но сумела добыть победу в трех партиях.
Мадрид. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Эмилиана Аранго (Колумбия) – 0:6, 7:5, 6:4
Это была 3-я встреча теннисисток, украинка выиграла во второй раз. Аранго брала медицинский тайм-аут во второй партии.
Даяна в 12-й раз в карьере проиграла как минимум один сет в матче со счетом 0:6, но впервые сумела выиграть такой поединок.
В следующем раунде Ястремская сразится с Коко Гофф (№3 WTA) или Аранчей Рус (№47 WTA).
Даяна также продолжит борьбу на турнире в парном разряде в дуэте с Ангелиной Калининой.
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Словом, приємний камбек від Даяни, але хотілося б побачити набагато змістовнішу гру. Подразник в наступному раунді повинен бути підходящий.
Даянку - з перемогою !!
В следующей игре нужно будет сопернице ногу ломать сразу. То, что Даяна может, хоть с трудом, но побеждать одноногих, Даяна нам сегодня показала.