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  4. Впервые в карьере. Ястремская вырвала победу в матче после 0:6 в 1-м сете
WTA
25 апреля 2024, 16:22 | Обновлено 25 апреля 2024, 16:40
1698
11

Впервые в карьере. Ястремская вырвала победу в матче после 0:6 в 1-м сете

Даяна чудесным образом сумела переиграть Эмилиану Аранго в Мадриде

25 апреля 2024, 16:22 | Обновлено 25 апреля 2024, 16:40
1698
11
Впервые в карьере. Ястремская вырвала победу в матче после 0:6 в 1-м сете
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№34 WTA) стартовала с волевой победы на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) в одиночном разряде.

В матче второго раунда украинка проиграла Эмилиане Аранго из Колумбии (№121 WTA) первый сет со счетом 0:6, но сумела добыть победу в трех партиях.

Мадрид. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Эмилиана Аранго (Колумбия) – 0:6, 7:5, 6:4

Это была 3-я встреча теннисисток, украинка выиграла во второй раз. Аранго брала медицинский тайм-аут во второй партии.

Даяна в 12-й раз в карьере проиграла как минимум один сет в матче со счетом 0:6, но впервые сумела выиграть такой поединок.

В следующем раунде Ястремская сразится с Коко Гофф (№3 WTA) или Аранчей Рус (№47 WTA).

Даяна также продолжит борьбу на турнире в парном разряде в дуэте с Ангелиной Калининой.

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Даяна Ястремская – Эмилиана Аранго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Мадрид Даяна Ястремская Эмилиана Аранго
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 11
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introvert
Виграний під нуль сет, як це нерідко буває, став "чорною міткою" для того хто його виграв. Симпатична колумбійка симпатично боролась, але грати їй довелося четвертий день поспіль, причому тричі по три сети. Не дивно, що фізика підвела (Марта з її штутгартськими подвигами це якийсь унікум, не втомлююся повторювати).
Словом, приємний камбек від Даяни, але хотілося б побачити набагато змістовнішу гру. Подразник в наступному раунді повинен бути підходящий.
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+9
C.Пеклов
валідольна перемога ...
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+4
Stanislav Matusevych
Якби не травма Аранго... Даяна як ніхто вміє доводити, що ганебними бувають не тільки поразки.
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+3
Sit Simurg
Просто 6-0 - рахунок поганий ) .. це десятки разів  ...)
Даянку - з перемогою !!
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+2
sirjoga
Даяну з перемогою! Якщо тут є мисливці, то вони мене зрозуміють. Самий небезпечний-це поранений кабан, якщо здоровий ще може відступити, то підранок буде кидатися і битися до кінця. 
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+1
Попандопуло из Одессы
Замучила Даяна и себя, и нас, и соперницу, и зрителей...., и здравый смысл.
В следующей игре нужно будет сопернице ногу ломать сразу. То, что Даяна может, хоть с трудом, но побеждать одноногих, Даяна нам сегодня показала.
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+1
Vlad Holl
Поимітивна гра без думки і слабкою технікою. Скоро 24 роки , а гри як не було так і не має. Де тренер , де системна робота над помилками ?  Наступна мабуть Гофф і надій , чесно кажучи , не багато.
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0
Андрій Заліщук
навіть не знаю плакати чи сміятися, якщо далі Коко, то це хоч вішайся, тому головний локомотив це Марта на даний момент+дай Бог Геля вистрелить на своєму улюбленому покритті
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0
mevast
*Хвора на голову* Даяна взяла та і виграла. З чим і вітаю. Ій би лікаря досвідченого запросити, поки хвороба не опанувала весь організм. Ще не пізно.
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-1
Nostradamus
Всі все бачили. Клин в голові) 
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-2
Олександр Науменко
Подивились якийсь сюрреалізм. У Даяни по всім показникам, окрім ейсів і подвійних, гірше. Наприклад виграних очок 99 проти107. Такого не повинно бути, а воно є.
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-2
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