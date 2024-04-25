Впервые в карьере. Ястремская вырвала победу в матче после 0:6 в 1-м сете

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№34 WTA) стартовала с волевой победы на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) в одиночном разряде.

В матче второго раунда украинка проиграла Эмилиане Аранго из Колумбии (№121 WTA) первый сет со счетом 0:6, но сумела добыть победу в трех партиях.

Мадрид. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) – Эмилиана Аранго (Колумбия) – 0:6, 7:5, 6:4

Это была 3-я встреча теннисисток, украинка выиграла во второй раз. Аранго брала медицинский тайм-аут во второй партии.

Даяна в 12-й раз в карьере проиграла как минимум один сет в матче со счетом 0:6, но впервые сумела выиграть такой поединок.

В следующем раунде Ястремская сразится с Коко Гофф (№3 WTA) или Аранчей Рус (№47 WTA).

Даяна также продолжит борьбу на турнире в парном разряде в дуэте с Ангелиной Калининой.