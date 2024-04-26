ITF26 апреля 2024, 10:28 |
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Юлия Стародубцева – Элла Зайдель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Оэйраше
26 апреля 2024, 10:28 |
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26 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№142 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире ITF W100 в Оэйраше (Португалия).
В матче 1/4 финала первая сеяная украинка сыграет против пятой сеяной Эллы Зайдель из Германии (№152 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Яны Фетт (№150 WTA) или Ирины Бары (№168 WTA).
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