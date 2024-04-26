Юлия Стародубцева – Элла Зайдель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№142 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире ITF W100 в Оэйраше (Португалия).

В матче 1/4 финала первая сеяная украинка сыграет против пятой сеяной Эллы Зайдель из Германии (№152 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Яны Фетт (№150 WTA) или Ирины Бары (№168 WTA).

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА