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  4. Юлия Стародубцева – Элла Зайдель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
26 апреля 2024, 10:28 |
96
0

Юлия Стародубцева – Элла Зайдель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Оэйраше

26 апреля 2024, 10:28 |
96
0
Юлия Стародубцева – Элла Зайдель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Юлия Стародубцева

26 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№142 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире ITF W100 в Оэйраше (Португалия).

В матче 1/4 финала первая сеяная украинка сыграет против пятой сеяной Эллы Зайдель из Германии (№152 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Яны Фетт (№150 WTA) или Ирины Бары (№168 WTA).

📺 Видеотрансляция

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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