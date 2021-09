Едва успели. Челси официально подтвердил переход Сауля из Атлетико

Хавбек Сауль Ньигес перешел из мадридского «Атлетико» в «Челси». Лондонский клуб официально сообщил об аренде 26-летнего испанца.

Лондонский клуб с трудом успел оформить документы до закрытия трансферного окна. Арендное соглашение будет действовать до конца сезона 2021/22.

В минувшем сезоне 26-летний Сауль Ньигес провел 41 матч и забил 2 гола за «Атлетико».

We’re delighted to welcome @saulniguez to the club on a season-long loan! ✍️#HolaSaul 🇪🇸