Источник: Челси взял в аренду полузащитника Атлетико

Лондонский «Челси» взял в аренду полузащитника мадридского «Атлетико» Сауля Ньигеса за €5 млн, информирует журналист Фабрицио Романо. Испанец согласовал с лондонцами условия личного контракта и скоро прибудет в Лондон, чтобы подписать контракт.

Официальное объявление ожидается вскоре. «Челси» возьмет Сауля Ньигеса в аренду за €5 млн с правом выкупа игрока за €35 млн. Мадридский клуб ранее хотел оформить полноценный трансфер за €45 или €50 млн.

В минувшем сезоне 26-летний Сауль Ньигес провел 41 матч и забил 2 гола за «Атлетико». Соглашение футболиста с «матрасниками» рассчитано до конца сезона 2025/26.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в €40 млн. В летнее трансферное окно на Сауля, помимо «Челси», претендовали также «Барселона» и «Ливерпуль».