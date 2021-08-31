Источник: Челси взял в аренду полузащитника Атлетико

Лондонский «Челси» взял в аренду полузащитника мадридского «Атлетико» Сауля Ньигеса за €5 млн, информирует журналист Фабрицио Романо. Испанец согласовал с лондонцами условия личного контракта и скоро прибудет в Лондон, чтобы подписать контракт.
Официальное объявление ожидается вскоре. «Челси» возьмет Сауля Ньигеса в аренду за €5 млн с правом выкупа игрока за €35 млн. Мадридский клуб ранее хотел оформить полноценный трансфер за €45 или €50 млн.
В минувшем сезоне 26-летний Сауль Ньигес провел 41 матч и забил 2 гола за «Атлетико». Соглашение футболиста с «матрасниками» рассчитано до конца сезона 2025/26.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в €40 млн. В летнее трансферное окно на Сауля, помимо «Челси», претендовали также «Барселона» и «Ливерпуль».
Saúl to Chelsea, HERE WE GO! Agreement reached for €5m loan from Atletico Madrid. Personal terms agreed. Saúl will be in London soon to sign the contract. 🔵🤝 #CFC #DeadlineDay— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2021
Final details and the deal will be announced. Difficult deal but finally set to be completed. pic.twitter.com/3Jq5e3JwXE
Источник — Twitter
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