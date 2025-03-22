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  4. Подписать собственного обидчика. Реал нацелился на звездного полузащитника
Испания
22 марта 2025, 16:16 |
795
0

Подписать собственного обидчика. Реал нацелился на звездного полузащитника

Тиджани Рейндерс привлекает внимание мадридского гранд

22 марта 2025, 16:16 |
795
0
Подписать собственного обидчика. Реал нацелился на звездного полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиджани Рейндерс

Нидерландский полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд внимательно следит за 26-летним футболистом. Официального предложения еще не было сделано, но «сливочные» могут попытаться подписать игрока летом.

В матче основного этапа Лиги чемпионов между «Миланом» и «Реалом» Тиджани Рейндерс забил в ворота испанского коллектива, а его команда победила со счетом 3:1.

Ранее сообщалось о том, что Альварес прокомментировал пенальти в матче с «Реалом».

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Реал Мадрид Милан Лига чемпионов Тиджани Рейндерс трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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