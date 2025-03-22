Подписать собственного обидчика. Реал нацелился на звездного полузащитника

Нидерландский полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд внимательно следит за 26-летним футболистом. Официального предложения еще не было сделано, но «сливочные» могут попытаться подписать игрока летом.

В матче основного этапа Лиги чемпионов между «Миланом» и «Реалом» Тиджани Рейндерс забил в ворота испанского коллектива, а его команда победила со счетом 3:1.

Ранее сообщалось о том, что Альварес прокомментировал пенальти в матче с «Реалом».