Подписать собственного обидчика. Реал нацелился на звездного полузащитника
Тиджани Рейндерс привлекает внимание мадридского гранд
Нидерландский полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.
По информации источника, испанский гранд внимательно следит за 26-летним футболистом. Официального предложения еще не было сделано, но «сливочные» могут попытаться подписать игрока летом.
В матче основного этапа Лиги чемпионов между «Миланом» и «Реалом» Тиджани Рейндерс забил в ворота испанского коллектива, а его команда победила со счетом 3:1.
Ранее сообщалось о том, что Альварес прокомментировал пенальти в матче с «Реалом».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В этот игровой день прошли шесть поединков в трех группах
Леон не сыграет на Клубном чемпионате мира