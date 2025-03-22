«Это повторяется». Альварес прокомментировал пенальти в матче с Реалом

Аргентинский форвард мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес прокомментировал пенальти в матче с «Реалом» в 1/8 финала лиги чемпионов

«Я думаю, что правило должно быть немного яснее, потому что я не пытаюсь воспользоваться каким-либо преимуществом, и иногда, когда вратарь спасает, это повторяется, когда он идет вперед. Это не для того, чтобы получить какое-то преимущество. Жаль, что так получилось».

Ранее сообщалось о том, что Алонсо не возглавит «Реал», нашелся новый вариант.