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  4. «Это повторяется». Альварес прокомментировал пенальти в матче с Реалом
Испания
22 марта 2025, 15:52 | Обновлено 22 марта 2025, 15:53
784
0

«Это повторяется». Альварес прокомментировал пенальти в матче с Реалом

Аргентинец считает, что следует подкорректировать правила

22 марта 2025, 15:52 | Обновлено 22 марта 2025, 15:53
784
0
«Это повторяется». Альварес прокомментировал пенальти в матче с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Аргентинский форвард мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес прокомментировал пенальти в матче с «Реалом» в 1/8 финала лиги чемпионов

«Я думаю, что правило должно быть немного яснее, потому что я не пытаюсь воспользоваться каким-либо преимуществом, и иногда, когда вратарь спасает, это повторяется, когда он идет вперед. Это не для того, чтобы получить какое-то преимущество. Жаль, что так получилось».

Ранее сообщалось о том, что Алонсо не возглавит «Реал», нашелся новый вариант.

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Хулиан Альварес Реал Мадрид Атлетико Мадрид Атлетико - Реал Мадрид пенальти Лига чемпионов
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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