Испания22 марта 2025, 15:52 | Обновлено 22 марта 2025, 15:53
784
0
«Это повторяется». Альварес прокомментировал пенальти в матче с Реалом
Аргентинец считает, что следует подкорректировать правила
22 марта 2025, 15:52 | Обновлено 22 марта 2025, 15:53
784
0
Аргентинский форвард мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес прокомментировал пенальти в матче с «Реалом» в 1/8 финала лиги чемпионов
«Я думаю, что правило должно быть немного яснее, потому что я не пытаюсь воспользоваться каким-либо преимуществом, и иногда, когда вратарь спасает, это повторяется, когда он идет вперед. Это не для того, чтобы получить какое-то преимущество. Жаль, что так получилось».
Ранее сообщалось о том, что Алонсо не возглавит «Реал», нашелся новый вариант.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 марта 2025, 15:40 0
Три клуба суммарно заплатят 25 тысяч гривен
Футбол | 22 марта 2025, 07:48 6
Экс-игрок «сине-желтых» считает, что Андрей не сможет выиграть конкуренцию у Куртуа
Бокс | 22.03.2025, 09:08
Теннис | 22.03.2025, 01:14
Футбол | 22.03.2025, 06:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.03.2025, 02:29 5
20.03.2025, 18:42 25
20.03.2025, 19:47 3
20.03.2025, 23:39 263
20.03.2025, 23:40 10
21.03.2025, 07:57 2
21.03.2025, 02:55 1
20.03.2025, 17:10 1