Звездная замена Анчелотти. Алонсо не возглавит Реал, нашелся новый вариант
Зинедин Зидан может вновь стать тренером «сливочных»
В мадридском «Реале» нашли новый вариант на пост главного тренера команды, сообщает Fichajes.
По информации источника, после того как Хаби Алонсо принял решение остаться в леверкузенском «Байере» еще на сезоне, в Мадриде начали размышлять над тем, что бы заменить Карло Анчелотти на Зинедина Зидана.
Француз находится почти 4 года без работы, последним его клубом был как раз таки «Реал».
Решение должно быть принято в ближайшие месяцы, назначение Зидана выглядит все более вероятным.
Ранее сообщалось о том, что Флик поставил крест на топовом защитнике.
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