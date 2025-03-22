Звездная замена Анчелотти. Алонсо не возглавит Реал, нашелся новый вариант

В мадридском «Реале» нашли новый вариант на пост главного тренера команды, сообщает Fichajes.

По информации источника, после того как Хаби Алонсо принял решение остаться в леверкузенском «Байере» еще на сезоне, в Мадриде начали размышлять над тем, что бы заменить Карло Анчелотти на Зинедина Зидана.

Француз находится почти 4 года без работы, последним его клубом был как раз таки «Реал».

Решение должно быть принято в ближайшие месяцы, назначение Зидана выглядит все более вероятным.

Ранее сообщалось о том, что Флик поставил крест на топовом защитнике.