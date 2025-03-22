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  4. Звездная замена Анчелотти. Алонсо не возглавит Реал, нашелся новый вариант
Испания
22 марта 2025, 14:50 |
1135
1

Звездная замена Анчелотти. Алонсо не возглавит Реал, нашелся новый вариант

Зинедин Зидан может вновь стать тренером «сливочных»

22 марта 2025, 14:50 |
1135
1
Звездная замена Анчелотти. Алонсо не возглавит Реал, нашелся новый вариант
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

В мадридском «Реале» нашли новый вариант на пост главного тренера команды, сообщает Fichajes.

По информации источника, после того как Хаби Алонсо принял решение остаться в леверкузенском «Байере» еще на сезоне, в Мадриде начали размышлять над тем, что бы заменить Карло Анчелотти на Зинедина Зидана.

Француз находится почти 4 года без работы, последним его клубом был как раз таки «Реал».

Решение должно быть принято в ближайшие месяцы, назначение Зидана выглядит все более вероятным.

Ранее сообщалось о том, что Флик поставил крест на топовом защитнике.

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Зинедин Зидан Карло Анчелотти Хаби Алонсо Реал Мадрид Байер назначение тренера
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Зідан наче хотів попрацювати зі збірною Франції. Але можливо його і вмовлять повернутись в Реал
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