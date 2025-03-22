Звезда Барселоны получил предложение о трансфере. Известен ответ
Клубы чемпионата Саудовской Аравии заинтересованы в подписании Рафиньи
Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья привлекает внимание клубов чемпионата Саудовской Аравии, сообщает El Nacional.
По информации источника, клуб с Ближнего Востока сделал предложение игроку. но бразилец отказался. Однако интерес саудовских клубов не пропал и сообщается, что будет сделан еще 1 оффер, который будет еще более серьезным. Ождиается, что в ближайшее время «Барселона», Рафинья и его агент обсудят ситуацию.
Вингер не хочет покидать клуб, но руководству предстоит решить его судьбу, учитывая то, что из Саудовской Аравии предлагают серьезные деньги.
Ранее сообщалось о том, что «Барселоне» необходимо продать суперзвезду.
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