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Испания
22 марта 2025, 17:31 | Обновлено 22 марта 2025, 17:32
1067
0

Звезда Барселоны получил предложение о трансфере. Известен ответ

Клубы чемпионата Саудовской Аравии заинтересованы в подписании Рафиньи

22 марта 2025, 17:31 | Обновлено 22 марта 2025, 17:32
1067
0
Звезда Барселоны получил предложение о трансфере. Известен ответ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья привлекает внимание клубов чемпионата Саудовской Аравии, сообщает El Nacional.

По информации источника, клуб с Ближнего Востока сделал предложение игроку. но бразилец отказался. Однако интерес саудовских клубов не пропал и сообщается, что будет сделан еще 1 оффер, который будет еще более серьезным. Ождиается, что в ближайшее время «Барселона», Рафинья и его агент обсудят ситуацию.

Вингер не хочет покидать клуб, но руководству предстоит решить его судьбу, учитывая то, что из Саудовской Аравии предлагают серьезные деньги.

Ранее сообщалось о том, что «Барселоне» необходимо продать суперзвезду.

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Рафинья Диас Барселона чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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