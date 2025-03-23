РАФИНЬЯ: «Я стараюсь не думать об этом. Быть там – уже триумф»

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья оценил свои шансы завоевать Золотой мяч. Бразилец заявил, что пока не зацикливается на этом достижении.

«Я стараюсь не думать об этом. Я хочу делать то же, что и на старте сезона, думая о результате и ставя перед собой определенную цель. Я стараюсь сохранять эту сконцентрированность, цель.

Конечно, у меня есть индивидуальные цели, и я хочу их достичь. Если говорить правду, то эта награда никогда не была целью. Моя цель — голы, голевые передачи, завоевание трофеев для клуба, за который я выступаю и национальной команды.

Когда дела в клубе и сборной обстоят хорошо, вполне понятно, что отдельные игроки выделяются. Тот факт, что я считаюсь одним из фаворитов на «Золотой мяч», уже триумфом для меня после всего, из-за чего я прошел в своей карьере. Даже просто быть среди фаворитов уже триумф.

Я стараюсь не концентрироваться на этом, я думаю о футболе. Игра по игре, тренировка по тренировке», – сказал бразилец.

Ранее сообщалось, что Рафинья может покинуть Барселону летом.