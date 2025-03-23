РАФИНЬЯ: «Я стараюсь не думать об этом. Быть там – уже триумф»
Бразилец оценил свои шансы на Золотой мяч
Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья оценил свои шансы завоевать Золотой мяч. Бразилец заявил, что пока не зацикливается на этом достижении.
«Я стараюсь не думать об этом. Я хочу делать то же, что и на старте сезона, думая о результате и ставя перед собой определенную цель. Я стараюсь сохранять эту сконцентрированность, цель.
Конечно, у меня есть индивидуальные цели, и я хочу их достичь. Если говорить правду, то эта награда никогда не была целью. Моя цель — голы, голевые передачи, завоевание трофеев для клуба, за который я выступаю и национальной команды.
Когда дела в клубе и сборной обстоят хорошо, вполне понятно, что отдельные игроки выделяются. Тот факт, что я считаюсь одним из фаворитов на «Золотой мяч», уже триумфом для меня после всего, из-за чего я прошел в своей карьере. Даже просто быть среди фаворитов уже триумф.
Я стараюсь не концентрироваться на этом, я думаю о футболе. Игра по игре, тренировка по тренировке», – сказал бразилец.
Ранее сообщалось, что Рафинья может покинуть Барселону летом.
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