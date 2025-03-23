Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РАФИНЬЯ: «Я стараюсь не думать об этом. Быть там – уже триумф»
Испания
23 марта 2025, 08:56 |
289
0

РАФИНЬЯ: «Я стараюсь не думать об этом. Быть там – уже триумф»

Бразилец оценил свои шансы на Золотой мяч

23 марта 2025, 08:56 |
289
0
РАФИНЬЯ: «Я стараюсь не думать об этом. Быть там – уже триумф»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья оценил свои шансы завоевать Золотой мяч. Бразилец заявил, что пока не зацикливается на этом достижении.

«Я стараюсь не думать об этом. Я хочу делать то же, что и на старте сезона, думая о результате и ставя перед собой определенную цель. Я стараюсь сохранять эту сконцентрированность, цель.

Конечно, у меня есть индивидуальные цели, и я хочу их достичь. Если говорить правду, то эта награда никогда не была целью. Моя цель — голы, голевые передачи, завоевание трофеев для клуба, за который я выступаю и национальной команды.

Когда дела в клубе и сборной обстоят хорошо, вполне понятно, что отдельные игроки выделяются. Тот факт, что я считаюсь одним из фаворитов на «Золотой мяч», уже триумфом для меня после всего, из-за чего я прошел в своей карьере. Даже просто быть среди фаворитов уже триумф.

Я стараюсь не концентрироваться на этом, я думаю о футболе. Игра по игре, тренировка по тренировке», – сказал бразилец.

Ранее сообщалось, что Рафинья может покинуть Барселону летом.

По теме:
ВИДЕО. Звездный футболист опаздывал на рейс. И вот что он сделал
Звезда Барселоны получил предложение о трансфере. Известен ответ
Барселоне необходимо продать суперзвезду. Нашли топовую замену
Рафинья Диас Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона
Олег Вахоцкий Источник: Fichajes.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок сборной Украины: «Похоже, в Бельгии Ребров сменит две позиции»
Футбол | 22 марта 2025, 11:51 2
Экс-игрок сборной Украины: «Похоже, в Бельгии Ребров сменит две позиции»
Экс-игрок сборной Украины: «Похоже, в Бельгии Ребров сменит две позиции»

Василий Кардаш считает, что нужно сделать выводы из провального первого тайма

Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
Футбол | 23 марта 2025, 08:32 2
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии

Букмекеры верят в проход команды Реброва, но фаворит второго матча – Бельгия

ВИДЕО. Смерть Формана, новый дом Ломаченко и дата боя Усика
Бокс | 22.03.2025, 16:28
ВИДЕО. Смерть Формана, новый дом Ломаченко и дата боя Усика
ВИДЕО. Смерть Формана, новый дом Ломаченко и дата боя Усика
Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную Лигу наций
Футбол | 22.03.2025, 10:17
Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную Лигу наций
Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную Лигу наций
Ребров о Довбике, юниоры без ЧЕ, разгроме с Холандом, смерть Формана
Футбол | 23.03.2025, 08:15
Ребров о Довбике, юниоры без ЧЕ, разгроме с Холандом, смерть Формана
Ребров о Довбике, юниоры без ЧЕ, разгроме с Холандом, смерть Формана
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Магучих завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2025 в помещении
Магучих завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2025 в помещении
23.03.2025, 06:50 11
Другие виды
Старт квалификации ЧМ-2026. Итоги дня: победа Англии, фиаско Луческу
Старт квалификации ЧМ-2026. Итоги дня: победа Англии, фиаско Луческу
22.03.2025, 06:23 3
Футбол
«Это недопустимо». Тренер сборной Бельгии сообщил, почему выиграла Украина
«Это недопустимо». Тренер сборной Бельгии сообщил, почему выиграла Украина
21.03.2025, 10:12 1
Футбол
Цена 0.2 сек. Пройсс и Жанмонно выдали яркий спектакль, Городна – в топ-15
Цена 0.2 сек. Пройсс и Жанмонно выдали яркий спектакль, Городна – в топ-15
21.03.2025, 18:45 7
Биатлон
Стало известно, сколько миллионов потерял Дюбуа, снявшись с боя с Паркером
Стало известно, сколько миллионов потерял Дюбуа, снявшись с боя с Паркером
21.03.2025, 18:12 1
Бокс
Умер легендарный боксер Джордж Форман
Умер легендарный боксер Джордж Форман
22.03.2025, 09:08 7
Бокс
«К сожалению...» Андрей Ермак отреагировал на матч Украина – Бельгия
«К сожалению...» Андрей Ермак отреагировал на матч Украина – Бельгия
21.03.2025, 09:50 7
Футбол
Бельгийский журналист: «Эти украинцы были не такие уж и хорошие»
Бельгийский журналист: «Эти украинцы были не такие уж и хорошие»
21.03.2025, 16:30 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем