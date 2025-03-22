23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины проведут ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Игра пройдет на стадионе «Сегека-Арена» в Генке, Бельгия.

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Первая встреча, состоявшаяся в испанской Мурсии 20 марта, завершилась победой команды Сергея Реброва со счетом 3:1.

На гол Ромелу Лукаку украинцы ответили тремя результативными ударами – отличились Алексей Гуцуляк, Владислав Ванат и Илья Забарный.

Сине-желтые имеют преимущество в два мяча. Победитель противостояния получит путевку в Лигу наций A, а проигравшая команда отправится в Лигу наций B.

На групповом этапе Евро-2024 в Германии матч между этими командами завершился без забитых голов (0:0).

Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Бельгия – Украина

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Постер матча