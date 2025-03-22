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Лига наций
22 марта 2025, 14:09 |
87
0

Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Бельгия – Украина

23 марта в 21:45 в Генке пройдет ответный матч за повышение в классе

22 марта 2025, 14:09 |
87
0
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Бельгия – Украина
Коллаж Sport.ua

23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины проведут ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Игра пройдет на стадионе «Сегека-Арена» в Генке, Бельгия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча, состоявшаяся в испанской Мурсии 20 марта, завершилась победой команды Сергея Реброва со счетом 3:1.

На гол Ромелу Лукаку украинцы ответили тремя результативными ударами – отличились Алексей Гуцуляк, Владислав Ванат и Илья Забарный.

Сине-желтые имеют преимущество в два мяча. Победитель противостояния получит путевку в Лигу наций A, а проигравшая команда отправится в Лигу наций B.

На групповом этапе Евро-2024 в Германии матч между этими командами завершился без забитых голов (0:0).

Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Бельгия – Украина

Видеотрансляцию матча проводит MEGOGO

Бельгия – Украина
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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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