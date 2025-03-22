Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Бельгия – Украина
23 марта в 21:45 в Генке пройдет ответный матч за повышение в классе
23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины проведут ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.
Игра пройдет на стадионе «Сегека-Арена» в Генке, Бельгия.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая встреча, состоявшаяся в испанской Мурсии 20 марта, завершилась победой команды Сергея Реброва со счетом 3:1.
На гол Ромелу Лукаку украинцы ответили тремя результативными ударами – отличились Алексей Гуцуляк, Владислав Ванат и Илья Забарный.
Сине-желтые имеют преимущество в два мяча. Победитель противостояния получит путевку в Лигу наций A, а проигравшая команда отправится в Лигу наций B.
На групповом этапе Евро-2024 в Германии матч между этими командами завершился без забитых голов (0:0).
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Бельгия – Украина
Видеотрансляцию матча проводит MEGOGO
Постер матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Специалист считает, что схему игры против бельгийцев менять не стоит
Джованни Симеоне привлекает внимание испанского клуба