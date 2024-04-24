Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
21 апреля «Реал» Мадрид обыграл «Барселону» со счетом 3:2
21 апреля состоялся матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу королевского клуба.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок, пропустив два мяча. На 29-й минуте матча 16-летний футболист «Барсы» Ламин Ямал пробил по воротам «сливочных». Лунин сумел вынести мяч с ленточки. VAR долго проверял, пересек ли мяч линию ворот, однако в итоге гол не был засчитан.
После завершения встречи бельгийский голкипер «Реала» Тибо Куртуа, который не пропускает весь сезоне 2023/24 из-за травм, прокомментировал этот эпизод:
«Я не собираюсь вмешиваться, в этом нет необходимости. Это очень легко увидеть с помощью технологий», – намекает Куртуа на отсутствие этих самых технологий во время поединка.
Видеообзор матча Реал Мадрид – Барселона – 3:2
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