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Испания
24 апреля 2024, 03:11 |
109
0

Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина

21 апреля «Реал» Мадрид обыграл «Барселону» со счетом 3:2

24 апреля 2024, 03:11 |
109
0
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

21 апреля состоялся матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок, пропустив два мяча. На 29-й минуте матча 16-летний футболист «Барсы» Ламин Ямал пробил по воротам «сливочных». Лунин сумел вынести мяч с ленточки. VAR долго проверял, пересек ли мяч линию ворот, однако в итоге гол не был засчитан.

После завершения встречи бельгийский голкипер «Реала» Тибо Куртуа, который не пропускает весь сезоне 2023/24 из-за травм, прокомментировал этот эпизод:

«Я не собираюсь вмешиваться, в этом нет необходимости. Это очень легко увидеть с помощью технологий», – намекает Куртуа на отсутствие этих самых технологий во время поединка.

Видеообзор матча Реал Мадрид – Барселона – 3:2

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Тибо Куртуа Андрей Лунин VAR Ламин Ямал Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков Источник: DefensaCentral
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