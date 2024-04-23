Куртуа рассказал, когда вернется в строй и высказался о Лунине

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал, когда вернется в строй и расхвалил украинского голкипера Андрея Лунина.

«Все по чуть-чуть, я никуда не спешу. Нет даты возвращения. Андрей Лунин сейчас очень хорошо играет, поэтому спешить некуда. Когда я буду чувствовать себя хорошо, тогда увижу, когда смогу сыграть», – рассказал Куртуа.

Куртуа не провел ни одного матча в этом сезоне из-за травмы. Ожидается, что бельгийский вратарь сможет возобновить полноценные тренировки в конце апреля и получит шанс еще сыграть в этом сезоне.