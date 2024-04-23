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  4. Куртуа рассказал, когда вернется в строй и высказался о Лунине
Испания
23 апреля 2024, 20:17 |
3979
0

Куртуа рассказал, когда вернется в строй и высказался о Лунине

Бельгиец рассказал, что никуда не торопится

23 апреля 2024, 20:17 |
3979
0
Куртуа рассказал, когда вернется в строй и высказался о Лунине
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Тибо Куртуа

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал, когда вернется в строй и расхвалил украинского голкипера Андрея Лунина.

«Все по чуть-чуть, я никуда не спешу. Нет даты возвращения. Андрей Лунин сейчас очень хорошо играет, поэтому спешить некуда. Когда я буду чувствовать себя хорошо, тогда увижу, когда смогу сыграть», – рассказал Куртуа.

Куртуа не провел ни одного матча в этом сезоне из-за травмы. Ожидается, что бельгийский вратарь сможет возобновить полноценные тренировки в конце апреля и получит шанс еще сыграть в этом сезоне.

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Тибо Куртуа Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма
Дмитро Олійник Источник: Mundo Deportivo
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