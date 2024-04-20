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Испания
20 апреля 2024, 20:02 |
3072
3

Стало известно, сможет ли Куртуа еще сыграть в этом сезоне

В «Реале» рассчитывают, что вратарь сможет сыграть в последних матчах сезона

20 апреля 2024, 20:02 |
3072
3
Стало известно, сможет ли Куртуа еще сыграть в этом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер Тибо Куртуа сегодня, 20 апреля, возобновил тренировки в общей группе мадридского «Реала». 31-летний вратарь находится в процессе восстановления после операции на мениске, которую он перенес в середине марта.

По информации Defensa Central, Куртуа провел лишь часть тренировки со всеми игроками «галактикос». Возвращение к полноценным тренировкам в общей группе ожидается в конце апреля. Карло Анчелотти сможет рассчитывать на бельгийца в последних матчах сезона.

Ожидается, что украинский вратарь Андрей Лунин, несмотря на быстрые темпы восстановления Куртуа, останется основным вратарем до конца кампании.

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Тибо Куртуа Реал Мадрид травма Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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GloryUkraine
Вдала гра Луніна психологічно сильно тисне на Куртуа. 
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