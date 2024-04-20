Стало известно, сможет ли Куртуа еще сыграть в этом сезоне
В «Реале» рассчитывают, что вратарь сможет сыграть в последних матчах сезона
Голкипер Тибо Куртуа сегодня, 20 апреля, возобновил тренировки в общей группе мадридского «Реала». 31-летний вратарь находится в процессе восстановления после операции на мениске, которую он перенес в середине марта.
По информации Defensa Central, Куртуа провел лишь часть тренировки со всеми игроками «галактикос». Возвращение к полноценным тренировкам в общей группе ожидается в конце апреля. Карло Анчелотти сможет рассчитывать на бельгийца в последних матчах сезона.
Ожидается, что украинский вратарь Андрей Лунин, несмотря на быстрые темпы восстановления Куртуа, останется основным вратарем до конца кампании.
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