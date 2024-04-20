Стало известно, сможет ли Куртуа еще сыграть в этом сезоне

Голкипер Тибо Куртуа сегодня, 20 апреля, возобновил тренировки в общей группе мадридского «Реала». 31-летний вратарь находится в процессе восстановления после операции на мениске, которую он перенес в середине марта.

По информации Defensa Central, Куртуа провел лишь часть тренировки со всеми игроками «галактикос». Возвращение к полноценным тренировкам в общей группе ожидается в конце апреля. Карло Анчелотти сможет рассчитывать на бельгийца в последних матчах сезона.

Ожидается, что украинский вратарь Андрей Лунин, несмотря на быстрые темпы восстановления Куртуа, останется основным вратарем до конца кампании.