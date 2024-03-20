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Испания
20 марта 2024, 16:15 | Обновлено 20 марта 2024, 16:27
331
0

Куртуа перенес операцию. Известен официальный диагноз

Конкурент Андрея Лунина в этом сезоне украинцу уже не конкурент

20 марта 2024, 16:15 | Обновлено 20 марта 2024, 16:27
331
0
Куртуа перенес операцию. Известен официальный диагноз
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа перенес операцию на мениске. Сообщается, что хирургическое вмешательство прошло успешно.

31-летний бельгиец должен приступить к восстановлению в ближайшие дни.

Как известно, Тибо Куртуа травмировался 19 марта на тренировке команды. У него диагностирован разрыв внутреннего мениска правого колена. Ожидается, что голкипер пропустит остаток нынешнего сезона.

Куртуа, напомним, восстанавливался после разрыва передней крестообразной связки левого колена. Он должен был вернуться на состав «Реала» в ближайшее время, если бы не получил новую травму.

Ранее стала известна реакция Тибо Куртуа на новую травму.

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Источник ФК Реал Мадрид
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