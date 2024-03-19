Тибо КУРТУА: «Я расстроен из-за травмы. Вернусь сильнее, чем когда-либо»

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил травму на тренировке во вторник.

«Я расстроен из-за новой травмы, но это лишь небольшая неудача. Я вернусь сильнее, чем когда-либо. Я чувствую поддержку», – написал Куртуа в инстаграме.

Ранее сообщалось, что Куртуа не сыграет в этом сезоне, а Андрей Лунин останется основным вратарем до конца кампании.

Тибо ранее восстановился от разрыва крестообразной связки колена и готовился вернуться на поле в апреле.