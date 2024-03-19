Испания19 марта 2024, 21:25 |
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Тибо КУРТУА: «Я расстроен из-за травмы. Вернусь сильнее, чем когда-либо»
Бельгиец не сыграет в этом сезоне
19 марта 2024, 21:25 |
1515
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Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил травму на тренировке во вторник.
«Я расстроен из-за новой травмы, но это лишь небольшая неудача. Я вернусь сильнее, чем когда-либо. Я чувствую поддержку», – написал Куртуа в инстаграме.
Ранее сообщалось, что Куртуа не сыграет в этом сезоне, а Андрей Лунин останется основным вратарем до конца кампании.
Тибо ранее восстановился от разрыва крестообразной связки колена и готовился вернуться на поле в апреле.
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