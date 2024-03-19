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  4. Тибо КУРТУА: «Я расстроен из-за травмы. Вернусь сильнее, чем когда-либо»
Испания
19 марта 2024, 21:25 |
1515
0

Тибо КУРТУА: «Я расстроен из-за травмы. Вернусь сильнее, чем когда-либо»

Бельгиец не сыграет в этом сезоне

19 марта 2024, 21:25 |
1515
0
Тибо КУРТУА: «Я расстроен из-за травмы. Вернусь сильнее, чем когда-либо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил травму на тренировке во вторник.

«Я расстроен из-за новой травмы, но это лишь небольшая неудача. Я вернусь сильнее, чем когда-либо. Я чувствую поддержку», – написал Куртуа в инстаграме.

Ранее сообщалось, что Куртуа не сыграет в этом сезоне, а Андрей Лунин останется основным вратарем до конца кампании.

Тибо ранее восстановился от разрыва крестообразной связки колена и готовился вернуться на поле в апреле.

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Тибо Куртуа травма колена Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.ua
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