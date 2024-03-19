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Испания
19 марта 2024, 18:51 | Обновлено 19 марта 2024, 19:06
1953
9

Еще одна травма колена. Куртуа покинул тренировку в слезах

У Тибо – разрыв мениска

19 марта 2024, 18:51 | Обновлено 19 марта 2024, 19:06
1953
9
Еще одна травма колена. Куртуа покинул тренировку в слезах
ФК Реал Мадрид. Тибо Куртуа

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил травму на тренировке во вторник.

Сообщается, что он покинул тренировочную сессию в слезах. У вратаря диагностировали разрыв мениска в правом колене.

Основным вратарем «Реала» на данный момент является украинец Андрей Лунин. В нынешнем сезоне он сыграл 23 матча.

Напомним, в начале сезона 31-летний Куртуа получил тяжелую травму крестообразных связок. Изначально сообщалось, что голкипер пропустит весь сезон, но с действующими темпами восстановления он успевал сыграть за «Реал» еще до конца кампании 2023/24.

Ранее Лунин назвал «Реалу» условие, при котором продлит контракт с клубом.

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Тибо Куртуа Реал Мадрид травма колена Андрей Лунин
Источник ФК Реал Мадрид
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Комментарии 9
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Nordenus
У меня слов нет. Просто пздц...
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+2
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MrStepanovM .
мдя...навіть гріх за Луніна радіти...
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+1
Octopus
Все кто говорили, что Куртуа будет играть до 40 и Лунину надо срочно валить посрамлены. Жизнь всегда все раскладывает по полочкам по собственному усмотрению.
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0
OLIK LESYK
Це все!
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0
Octopus
Анчелотти можно особо и не расстраиваться. Реал уже имеет готового вратаря как минимум не хуже.
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0
Первый Среди Равных
Лунін просто щасливчик. Lucky bastard. 
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0
Volodymyr Shevchenko
Это уже очень серьёзно
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0
Умник
Ахренеть
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0
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