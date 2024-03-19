Еще одна травма колена. Куртуа покинул тренировку в слезах
У Тибо – разрыв мениска
Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил травму на тренировке во вторник.
Сообщается, что он покинул тренировочную сессию в слезах. У вратаря диагностировали разрыв мениска в правом колене.
Основным вратарем «Реала» на данный момент является украинец Андрей Лунин. В нынешнем сезоне он сыграл 23 матча.
Напомним, в начале сезона 31-летний Куртуа получил тяжелую травму крестообразных связок. Изначально сообщалось, что голкипер пропустит весь сезон, но с действующими темпами восстановления он успевал сыграть за «Реал» еще до конца кампании 2023/24.
Ранее Лунин назвал «Реалу» условие, при котором продлит контракт с клубом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сине-желтые провели утреннюю тренировку в испанской Марбелье
Полиция не сомневается, что это самоубийство