Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт с клубом

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Сообщается, что руководство «королевского клуба» вместе с главным тренером Карло Анчелотти хочет, чтобы украинский вратарь продлил контракт и остался в клубе. Однако в настоящее время Лунин пока не принял окончательного решения. Украинский вратарь после возвращения травмированного Тибо Куртуа, которое ожидается уже после перерыва на матчи сборных, и в дальнейшем хочет играть важную роль в клубе.

Отмечается, что для украинского вратаря было бы ударом вернуться на скамейку запасных вместо Куртуа, который непонятно в каком состоянии вернется на поле. Поэтому Лунин попросил у руководства клуба место в стартовом составе на предстоящие поединки 1/4 финала ЛЧ против «Ман Сити» с условием продления контракта с «Реалом».

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины.