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Испания
19 марта 2024, 18:40 | Обновлено 19 марта 2024, 18:48
908
2

Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт с клубом

Андрей хочет отыграть решающие поединки против «Манчестер Сити»

19 марта 2024, 18:40 | Обновлено 19 марта 2024, 18:48
908
2
Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт с клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Сообщается, что руководство «королевского клуба» вместе с главным тренером Карло Анчелотти хочет, чтобы украинский вратарь продлил контракт и остался в клубе. Однако в настоящее время Лунин пока не принял окончательного решения. Украинский вратарь после возвращения травмированного Тибо Куртуа, которое ожидается уже после перерыва на матчи сборных, и в дальнейшем хочет играть важную роль в клубе.

Отмечается, что для украинского вратаря было бы ударом вернуться на скамейку запасных вместо Куртуа, который непонятно в каком состоянии вернется на поле. Поэтому Лунин попросил у руководства клуба место в стартовом составе на предстоящие поединки 1/4 финала ЛЧ против «Ман Сити» с условием продления контракта с «Реалом».

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Ла Лига чемпионат Испании по футболу Тибо Куртуа Карло Анчелотти продление контракта
Источник Realmadridexclusivo
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Первый Среди Равных
Оце і вся умова? Ну і дурний. Сіті у будь-якому випадку насипе вам голів по самі помідори. Вас навіть Лейпциг возив на Сантьяго Барнабеу. Після матчів з Сіті і з новим контрактом ти будеш сидіти на лавці усі п'ять років. 
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