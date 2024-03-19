Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт с клубом
Андрей хочет отыграть решающие поединки против «Манчестер Сити»
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.
Сообщается, что руководство «королевского клуба» вместе с главным тренером Карло Анчелотти хочет, чтобы украинский вратарь продлил контракт и остался в клубе. Однако в настоящее время Лунин пока не принял окончательного решения. Украинский вратарь после возвращения травмированного Тибо Куртуа, которое ожидается уже после перерыва на матчи сборных, и в дальнейшем хочет играть важную роль в клубе.
Отмечается, что для украинского вратаря было бы ударом вернуться на скамейку запасных вместо Куртуа, который непонятно в каком состоянии вернется на поле. Поэтому Лунин попросил у руководства клуба место в стартовом составе на предстоящие поединки 1/4 финала ЛЧ против «Ман Сити» с условием продления контракта с «Реалом».
Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины.
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