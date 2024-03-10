Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины. За что волнуется Карло?
Андрей может сыграть в матче против Боснии и Герцеговины
25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин получил вызов в национальную сборную Украины на матч плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины. Это первый вызов украинского голкипера в сборную под руководством Сергея Реброва.
По информации Defensa Central, для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти вызов Лунина в сборную не стал неожиданностью, он знает, что украинец заслуживает этого.
Однако отмечается, что итальянский тренер также обеспокоен этим вызовом Лунина, ведь он опасается, что украинец может травмироваться, а бельгийский страж ворот Тибо Куртуа еще не успел восстановиться от травмы.
В текущей кампании Андрей провел 21 матч во всех турнирах за «сливочных», пропустил 17 голов и в 9 поединках отстоял на ноль.
Ранее сообщалось, что у «Реала» есть 2 варианта относительно будущего Лунина.
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