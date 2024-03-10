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Испания
10 марта 2024, 12:42 | Обновлено 10 марта 2024, 12:44
2453
2

Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины. За что волнуется Карло?

Андрей может сыграть в матче против Боснии и Герцеговины

10 марта 2024, 12:42 | Обновлено 10 марта 2024, 12:44
2453
2
Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины. За что волнуется Карло?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин получил вызов в национальную сборную Украины на матч плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины. Это первый вызов украинского голкипера в сборную под руководством Сергея Реброва.

По информации Defensa Central, для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти вызов Лунина в сборную не стал неожиданностью, он знает, что украинец заслуживает этого.

Однако отмечается, что итальянский тренер также обеспокоен этим вызовом Лунина, ведь он опасается, что украинец может травмироваться, а бельгийский страж ворот Тибо Куртуа еще не успел восстановиться от травмы.

В текущей кампании Андрей провел 21 матч во всех турнирах за «сливочных», пропустил 17 голов и в 9 поединках отстоял на ноль.

Ранее сообщалось, что у «Реала» есть 2 варианта относительно будущего Лунина.

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Источник DefensaCentral
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Stas2202
"Лунін бажає придбати новий диван. Що думає про  це керівництво Реалу та чому це турбує Анчелотті?" І головне питання - хто там постійно підслуховує?
Ответить
+3
Boodya
"Лунін сходив в туалет. Що з цього приводу думає Анчелотті?"
Ответить
+3
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