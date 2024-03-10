Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины. За что волнуется Карло?

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин получил вызов в национальную сборную Украины на матч плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины. Это первый вызов украинского голкипера в сборную под руководством Сергея Реброва.

По информации Defensa Central, для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти вызов Лунина в сборную не стал неожиданностью, он знает, что украинец заслуживает этого.

Однако отмечается, что итальянский тренер также обеспокоен этим вызовом Лунина, ведь он опасается, что украинец может травмироваться, а бельгийский страж ворот Тибо Куртуа еще не успел восстановиться от травмы.

В текущей кампании Андрей провел 21 матч во всех турнирах за «сливочных», пропустил 17 голов и в 9 поединках отстоял на ноль.

Ранее сообщалось, что у «Реала» есть 2 варианта относительно будущего Лунина.