У Реала есть 2 варианта относительно будущего Лунина. Все зависит от Андрея

31-летний бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа близок к возвращению в строй после травмы, из-за которой он еще не играл в этом сезоне.

Сообщается, что после возвращения в строй Куртуа займет место стартового вратаря в команде. Однако руководство «Реала» все равно хочет оставить в команде вратаря Андрея Лунина, больше того, президент «Реала» Флорентино Перес хочет вознаградить украинца за прекрасный сезон повышением зарплаты. Однако если Лунин не продлит контракт – «Реал» выставит его на продажу, чтобы не потерять бесплатно в 2025 году.

Отмечается, что «Реал» также может рассмотреть выкуп Кепы у «Челси» за 10-15 миллионов, если Лунин решит уйти.

Ранее сообщалось, что Лунин обратился к Куртуа на последней тренировке.