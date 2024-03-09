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Испания
09 марта 2024, 10:40 | Обновлено 09 марта 2024, 11:36
1209
1

У Реала есть 2 варианта относительно будущего Лунина. Все зависит от Андрея

Украинцу нужно принять важное решение в ближайшее время

09 марта 2024, 10:40 | Обновлено 09 марта 2024, 11:36
1209
1
У Реала есть 2 варианта относительно будущего Лунина. Все зависит от Андрея
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

31-летний бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа близок к возвращению в строй после травмы, из-за которой он еще не играл в этом сезоне.

Сообщается, что после возвращения в строй Куртуа займет место стартового вратаря в команде. Однако руководство «Реала» все равно хочет оставить в команде вратаря Андрея Лунина, больше того, президент «Реала» Флорентино Перес хочет вознаградить украинца за прекрасный сезон повышением зарплаты. Однако если Лунин не продлит контракт – «Реал» выставит его на продажу, чтобы не потерять бесплатно в 2025 году.

Отмечается, что «Реал» также может рассмотреть выкуп Кепы у «Челси» за 10-15 миллионов, если Лунин решит уйти.

Ранее сообщалось, что Лунин обратился к Куртуа на последней тренировке.

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Флорентино Перес Реал Мадрид Андрей Лунин Тибо Куртуа продление контракта Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Realmadridexclusivo
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Евгений Семыкин
даже никто ничего никому не сказал? что за пустая новость )
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