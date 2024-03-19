Куртуа не сыграет в этом сезоне. Лунин – основной вратарь до конца кампании

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил травму на тренировке во вторник.

По информации испанского издания Marca, Куртуа больше не сыграет в этом сезоне. В Мадриде не сомневаются, что бельгиец вернется в следующем сезоне и покажет свою лучшую игру. В команде были поражены уровнем, который показывал Тибо на последних тренировках.

Издание отмечает, что украинский вратарь Андрей Лунин останется номером один до конца сезона. Тренерский штаб доверяет Лунину и уверен, что он поможет команде выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу.