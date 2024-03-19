Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Куртуа не сыграет в этом сезоне. Лунин – основной вратарь до конца кампании
Испания
19 марта 2024, 20:20 |
1030
1

Куртуа не сыграет в этом сезоне. Лунин – основной вратарь до конца кампании

В «Реале» верят, что с Луниным они смогут выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу

19 марта 2024, 20:20 |
1030
1
Куртуа не сыграет в этом сезоне. Лунин – основной вратарь до конца кампании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил травму на тренировке во вторник.

По информации испанского издания Marca, Куртуа больше не сыграет в этом сезоне. В Мадриде не сомневаются, что бельгиец вернется в следующем сезоне и покажет свою лучшую игру. В команде были поражены уровнем, который показывал Тибо на последних тренировках.

Издание отмечает, что украинский вратарь Андрей Лунин останется номером один до конца сезона. Тренерский штаб доверяет Лунину и уверен, что он поможет команде выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу.

По теме:
Лунин рассказал о самых сложных матчах в нынешнем сезоне
Реал думает про операцию. Куртуа уже травмировал правое колено в 2015 году
Стали известны сроки возвращения Куртуа после очередной травмы
чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид травма колена Тибо Куртуа Ла Лига Андрей Лунин Лига чемпионов
Источник Marca
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду назвал клуб, в котором завершит карьеру
Футбол | 19 марта 2024, 12:38 6
Роналду назвал клуб, в котором завершит карьеру
Роналду назвал клуб, в котором завершит карьеру

Португалец хочет вернуться в родной «Спортинг»

Стало известно, как умер парень Соболенко
Теннис | 19 марта 2024, 16:18 13
Стало известно, как умер парень Соболенко
Стало известно, как умер парень Соболенко

Полиция не сомневается, что это самоубийство

Еще два игрока Металлурга перейдут в Ингулец
Футбол | 19.03.2024, 20:03
Еще два игрока Металлурга перейдут в Ингулец
Еще два игрока Металлурга перейдут в Ингулец
Николай ШАПАРЕНКО: «Мудрик забрал 10-й номер в сборной? Та пусть играет»
Футбол | 19.03.2024, 17:29
Николай ШАПАРЕНКО: «Мудрик забрал 10-й номер в сборной? Та пусть играет»
Николай ШАПАРЕНКО: «Мудрик забрал 10-й номер в сборной? Та пусть играет»
У украинского боксера украли возможность завоевать чемпионский пояс WBC
Бокс | 19.03.2024, 08:05
У украинского боксера украли возможность завоевать чемпионский пояс WBC
У украинского боксера украли возможность завоевать чемпионский пояс WBC
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ErichMariaШевченко
Вот и всё.  Отпустите Лунина домой.   В Мадрид.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
17.03.2024, 20:35 37
Футбол
Бывший абсолютный чемпион мира: «Усик выиграет у Джошуа 10 боев из 10»
Бывший абсолютный чемпион мира: «Усик выиграет у Джошуа 10 боев из 10»
18.03.2024, 14:43 1
Бокс
Анчелотти может принять решение, которое убедит Лунина покинуть Реал
Анчелотти может принять решение, которое убедит Лунина покинуть Реал
19.03.2024, 07:05 13
Футбол
путин ответил на предложение Макрона прекратить огонь на время Олимпиады
путин ответил на предложение Макрона прекратить огонь на время Олимпиады
18.03.2024, 15:13 3
Война
Пекарня Иги. Свентек разбила Саккари и выиграла титул в Индиан-Уэллсе
Пекарня Иги. Свентек разбила Саккари и выиграла титул в Индиан-Уэллсе
17.03.2024, 21:21 6
Теннис
ФОТО. Лицо Клоппа после пропущенного гола от Ман Юнайтед в Кубке на 120+1-й
ФОТО. Лицо Клоппа после пропущенного гола от Ман Юнайтед в Кубке на 120+1-й
17.03.2024, 22:01 5
Футбол
За Украину играть не сможет. Игрок Полесья получил вызов в другую сборную
За Украину играть не сможет. Игрок Полесья получил вызов в другую сборную
18.03.2024, 15:43 8
Футбол
Четырехкратный чемпион АПЛ расхвалил Мудрика после матча с Лестером
Четырехкратный чемпион АПЛ расхвалил Мудрика после матча с Лестером
18.03.2024, 06:52 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем