Куртуа не сыграет в этом сезоне. Лунин – основной вратарь до конца кампании
В «Реале» верят, что с Луниным они смогут выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу
Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил травму на тренировке во вторник.
По информации испанского издания Marca, Куртуа больше не сыграет в этом сезоне. В Мадриде не сомневаются, что бельгиец вернется в следующем сезоне и покажет свою лучшую игру. В команде были поражены уровнем, который показывал Тибо на последних тренировках.
Издание отмечает, что украинский вратарь Андрей Лунин останется номером один до конца сезона. Тренерский штаб доверяет Лунину и уверен, что он поможет команде выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу.
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