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  4. ВИДЕО. Гола не было? Лунин сделал безумный сейв, выбив мяч с ленточки ворот
Испания
21 апреля 2024, 22:46 | Обновлено 21 апреля 2024, 23:03
2464
0

ВИДЕО. Гола не было? Лунин сделал безумный сейв, выбив мяч с ленточки ворот

21 апреля проходит матч 32-го тура Ла Лиги Реал Мадрид – Барселона

21 апреля 2024, 22:46 | Обновлено 21 апреля 2024, 23:03
2464
0
ВИДЕО. Гола не было? Лунин сделал безумный сейв, выбив мяч с ленточки ворот
Getty Images/Global Images Ukraine

21 апреля проходит матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Барселона».

Поединок проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Гола не было? Лунин сделал безумный сейв, выбив мяч с ленточки ворот

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе.

На 29-й минуте матча 16-летний футболист «Барсы» Ламин Ямал пробил по воротам «сливочных».

Лунин сумел вынести мяч с ленточки. VAR долго проверял, пересек ли мяч линию ворот, однако в итоге гол не был засчитан.

ФОТО. Гола не было? Лунин сделал безумный сейв, выбив мяч с ленточки ворот

ВИДЕО. Гола не было? Лунин сделал безумный сейв, выбив мяч с ленточки ворот

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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