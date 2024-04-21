ВИДЕО. Гола не было? Лунин сделал безумный сейв, выбив мяч с ленточки ворот
21 апреля проходит матч 32-го тура Ла Лиги Реал Мадрид – Барселона
21 апреля проходит матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Барселона».
Поединок проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
❗️ ВИДЕО. Гола не было? Лунин сделал безумный сейв, выбив мяч с ленточки ворот
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе.
На 29-й минуте матча 16-летний футболист «Барсы» Ламин Ямал пробил по воротам «сливочных».
Лунин сумел вынести мяч с ленточки. VAR долго проверял, пересек ли мяч линию ворот, однако в итоге гол не был засчитан.
ФОТО. Гола не было? Лунин сделал безумный сейв, выбив мяч с ленточки ворот
ВИДЕО. Гола не было? Лунин сделал безумный сейв, выбив мяч с ленточки ворот
Did Barcelona score the second goal?— FootColic ⚽️ (@FootColic) April 21, 2024
Was Lunin able to intervene before the ball crossed the line?
An incredible position #ElClasico pic.twitter.com/EYJ3nJ0TJe
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