21 апреля проходит матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Барселона».

Поединок проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Гола не было? Лунин сделал безумный сейв, выбив мяч с ленточки ворот

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе.

На 29-й минуте матча 16-летний футболист «Барсы» Ламин Ямал пробил по воротам «сливочных».

Лунин сумел вынести мяч с ленточки. VAR долго проверял, пересек ли мяч линию ворот, однако в итоге гол не был засчитан.

ФОТО. Гола не было? Лунин сделал безумный сейв, выбив мяч с ленточки ворот

ВИДЕО. Гола не было? Лунин сделал безумный сейв, выбив мяч с ленточки ворот

Did Barcelona score the second goal?



Was Lunin able to intervene before the ball crossed the line?



An incredible position #ElClasico pic.twitter.com/EYJ3nJ0TJe