ГВАРДИОЛА: «Я мечтал тренировать этого игрока. Он был просто лучшим»

Известный испанский тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола назвал игрока «Манчестер Юнайтед», которого всегда мечтал тренировать. Гвардиола выделил легендарного хавбека «красных дьяволов» Пола Скоулза.

«Из всех игроков, которые играли в «Манчестер Юнайтед» я бы выбрал Пола Скоулза – он был просто лучшим полузащитником своего поколения. Я мечтал тренировать его. Скоулз и Гиггз – великолепные игроки, они были ориентиром для команды», – сказал Гвардиола.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола признался, в чем «Реал» сейчас лучше «Барселоны».