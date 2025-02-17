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  4. ГВАРДИОЛА: «Я мечтал тренировать этого игрока. Он был просто лучшим»
Англия
17 февраля 2025, 03:07 |
245
0

ГВАРДИОЛА: «Я мечтал тренировать этого игрока. Он был просто лучшим»

Жузеп отметил уровень Пола Скоулза

17 февраля 2025, 03:07 |
245
0
ГВАРДИОЛА: «Я мечтал тренировать этого игрока. Он был просто лучшим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Известный испанский тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола назвал игрока «Манчестер Юнайтед», которого всегда мечтал тренировать. Гвардиола выделил легендарного хавбека «красных дьяволов» Пола Скоулза.

«Из всех игроков, которые играли в «Манчестер Юнайтед» я бы выбрал Пола Скоулза – он был просто лучшим полузащитником своего поколения. Я мечтал тренировать его. Скоулз и Гиггз – великолепные игроки, они были ориентиром для команды», – сказал Гвардиола.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола признался, в чем «Реал» сейчас лучше «Барселоны».

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Пол Скоулз Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Жузеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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