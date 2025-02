Олисе – лидер по количеству xA в одном матче плей-офф ЛЧ с сезона 2022/23

Нападающий «Баварии» Майкл Олисе во встрече против «Селтика» установил рекорд по количеству ожидаемых голевых передач (xA) в одном матче плей-офф Лиги чемпионов за последние три сезона (1.17).

18 февраля состоялся второй матч 1/16 финала ЛЧ между «Баварией» и «Сельтой». Встреча завершилась ничьей (1:1).

На втором месте расположился игрок «Байера» Алехандро Гримальдо (1.10, 7 марта 2023 года). Третью позицию в рейтинге занял Федерико Димарко из итальянского «Интера» (0.91, 19 апреля 2023 года).

В текущей кампании Лиги чемпионов Олисе провел 10 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. По итогам двух поединков (2:1) «Бавария» вышел в 1/8 финала соревнования.

⚠️ | QUICK STAT



Most xA accumulated by one player in a #UCL knockout stage match over the last three seasons:



🥇 1.17 – Michael Olise 🆕

🥈 1.10 – Alejandro Grimaldo (7 Mar 2023)

🥉 0.91 – Federico Dimarco (19 Apr 2023)



Can't stop impressing in his first season with Bayern.… pic.twitter.com/sW80jco7LJ