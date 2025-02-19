Милан второй раз в истории Лиги чемпионов вылетел от голландской команды
«Фейенорд» вышел в следующую стадию турнира
«Милан» проиграл матч против «Фейеноорда» и второй раз в своей истории вылетел из Лиги чемпионов от голландской команды.
18 февраля состоялась вторая встреча 1/16 финала ЛЧ между «Миланом» и «Фейеноордом». Матч завершился ничьей со счетом 1:1. Первым в поединке забил Хименес на первой минуте, а Карранса сравнял счет на 73-й минуте игры.
Первым голландским клубом, от которого «россонери» вылетели из турнира, был «Аякс» (финал ЛЧ 1995 года).
По итогам двух матчей (2:1) «Фейенорд» вышел в 1/8 финала соревнования.
2 - #ACMilan have been eliminated tonight from the #ChampionsLeague in a direct clash against a Dutch team for just the second time, after the final lost against Ajax in 1995. Stop.#MilanFeyenoord— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 18, 2025
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