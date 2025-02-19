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  4. Милан второй раз в истории Лиги чемпионов вылетел от голландской команды
Лига чемпионов
19 февраля 2025, 03:32 |
77
0

Милан второй раз в истории Лиги чемпионов вылетел от голландской команды

«Фейенорд» вышел в следующую стадию турнира

19 февраля 2025, 03:32 |
77
0
Милан второй раз в истории Лиги чемпионов вылетел от голландской команды
Getty Images/Global Images Ukraine

«Милан» проиграл матч против «Фейеноорда» и второй раз в своей истории вылетел из Лиги чемпионов от голландской команды.

18 февраля состоялась вторая встреча 1/16 финала ЛЧ между «Миланом» и «Фейеноордом». Матч завершился ничьей со счетом 1:1. Первым в поединке забил Хименес на первой минуте, а Карранса сравнял счет на 73-й минуте игры.

Первым голландским клубом, от которого «россонери» вылетели из турнира, был «Аякс» (финал ЛЧ 1995 года).

По итогам двух матчей (2:1) «Фейенорд» вышел в 1/8 финала соревнования.

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Милан статистика Фейеноорд Лига чемпионов Милан - Фейеноорд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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