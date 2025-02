Милан второй раз в истории Лиги чемпионов вылетел от голландской команды

«Милан» проиграл матч против «Фейеноорда» и второй раз в своей истории вылетел из Лиги чемпионов от голландской команды.

18 февраля состоялась вторая встреча 1/16 финала ЛЧ между «Миланом» и «Фейеноордом». Матч завершился ничьей со счетом 1:1. Первым в поединке забил Хименес на первой минуте, а Карранса сравнял счет на 73-й минуте игры.

Первым голландским клубом, от которого «россонери» вылетели из турнира, был «Аякс» (финал ЛЧ 1995 года).

По итогам двух матчей (2:1) «Фейенорд» вышел в 1/8 финала соревнования.

