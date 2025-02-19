В Чорноморце проходит просмотр футболист Металлиста 1925

28-летний полузащитник «Металлиста 1925» Игорь Когут прибыл на просмотр в расположение «Черноморца».

Скорее всего, в ближайшее время он станет игроком одесского клуба на правах аренды до конца сезона.

Контракт Когута с харьковским клубом будет действовать еще полтора года. «Черноморец» сможет выкупить права на игрока после завершения арендного соглашения.

В текущем сезоне Игорь Когут провел 7 матчей за Металлист 1925, если учитывать все турниры, без забитых голов.

Ранее опытным игроком интересовалась Ворскла, однако переход в полтавский клуб не состоялся.