Металлист 1925 не рассчитывает на Когута
Патрик ван Леувен не видит игрока составе команды
Как стало известно Sport.ua, «Металлист 1925» не рассчитывает на центрального полузащитника Игоря Когута. По нашей информацию, наставник команды Патрик ван Леувен не видит 28-летнего игрока в составе, поэтому харьковский клуб готов предоставить Игорю статус свободного агента.
Когут присоединился к «Металлисту 1925» летом на правах свободного агента, подписав контракт на два года. За первую часть нынешнего сезона Когут провел только 4 поединка в составе харьковского клуба.
На профессиональном уровне Игорь Когут играл за «Днепр» и «Днепр-1», за которые провел 173 матча, отметившись 28 голами и 18 ассистами.
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