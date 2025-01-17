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Украина. Премьер лига
17 января 2025, 22:31 | Обновлено 17 января 2025, 22:32
482
0

Металлист 1925 не рассчитывает на Когута

Патрик ван Леувен не видит игрока составе команды

17 января 2025, 22:31 | Обновлено 17 января 2025, 22:32
482
0
Металлист 1925 не рассчитывает на Когута
СК Днепр-1. Игорь Когут

Как стало известно Sport.ua, «Металлист 1925» не рассчитывает на центрального полузащитника Игоря Когута. По нашей информацию, наставник команды Патрик ван Леувен не видит 28-летнего игрока в составе, поэтому харьковский клуб готов предоставить Игорю статус свободного агента.

Когут присоединился к «Металлисту 1925» летом на правах свободного агента, подписав контракт на два года. За первую часть нынешнего сезона Когут провел только 4 поединка в составе харьковского клуба.

На профессиональном уровне Игорь Когут играл за «Днепр» и «Днепр-1», за которые провел 173 матча, отметившись 28 голами и 18 ассистами.

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Игорь Когут Металлист 1925 инсайд
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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