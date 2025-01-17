Металлист 1925 не рассчитывает на Когута

Как стало известно Sport.ua, «Металлист 1925» не рассчитывает на центрального полузащитника Игоря Когута. По нашей информацию, наставник команды Патрик ван Леувен не видит 28-летнего игрока в составе, поэтому харьковский клуб готов предоставить Игорю статус свободного агента.

Когут присоединился к «Металлисту 1925» летом на правах свободного агента, подписав контракт на два года. За первую часть нынешнего сезона Когут провел только 4 поединка в составе харьковского клуба.

На профессиональном уровне Игорь Когут играл за «Днепр» и «Днепр-1», за которые провел 173 матча, отметившись 28 голами и 18 ассистами.