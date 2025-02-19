СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 февраля

В среду, 19 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Боруссия Дортмунд – Спортинг

1.82 – 4.06 – 4.44

21:30 Астон Вилла – Ливерпуль

4.01 – 4.17 – 1.86

22:00 ПСВ – Ювентус

2.35 – 3.77 – 3.04

22:00 Реал Мадрид – Манчестер Сити

2.07 – 4.35 – 3.26

ТЕННИС

11:00 Даяна Ястремская – Ига Свентек

6.65 – 1.11