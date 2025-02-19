Другие новости19 февраля 2025, 04:35 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 февраля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
19 февраля 2025, 04:35 |
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В среду, 19 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:45 Боруссия Дортмунд – Спортинг
21:30 Астон Вилла – Ливерпуль
22:00 ПСВ – Ювентус
22:00 Реал Мадрид – Манчестер Сити
ТЕННИС
11:00 Даяна Ястремская – Ига Свентек
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