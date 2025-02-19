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19 февраля 2025, 04:35 |
8
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

19 февраля 2025, 04:35 |
8
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В среду, 19 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Боруссия Дортмунд – Спортинг

Ggbet 1.82 – 4.06 – 4.44

21:30 Астон Вилла – Ливерпуль

Ggbet 4.01 – 4.17 – 1.86

22:00 ПСВ – Ювентус

Ggbet 2.35 – 3.77 – 3.04

22:00 Реал Мадрид – Манчестер Сити

Ggbet 2.07 – 4.35 – 3.26

ТЕННИС

11:00 Даяна Ястремская – Ига Свентек

Ggbet 6.65 – 1.11

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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