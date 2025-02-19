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  4. Анчелотти столкнулся с серьезной проблемой в Реале. Не знает, что делать
Испания
19 февраля 2025, 03:24 |
441
0

Анчелотти столкнулся с серьезной проблемой в Реале. Не знает, что делать

Карло разъярен поведением суперзвезд 

19 февраля 2025, 03:24 |
441
0
Анчелотти столкнулся с серьезной проблемой в Реале. Не знает, что делать
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Наставник «Реала» Карло Анчелотти недоволен поведением суперзвезд клуба – хавбека Джуда Беллингема и вингера Винисиуса Жуниора.

Беллингем за прошлый и нынешний сезон получил суммарно 25 карточек (23 желтые и две красные). Еще хуже ситуация у Винисиуса Жуниора: за полтора сезона у него 31 карточка (30 желтых и одна красная).

Наставник «Реала» считает такие действия главных звезд клуба недопустимыми, ведь они часто выпадают из состава «Реала» из-за дисквалификаций. Однако тренер не знает, как решить эту проблему.

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удаление (красная карточка) Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Джуд Беллингем предупреждение (желтая карточка) чемпионат Испании по футболу Карло Анчелотти
Дмитрий Олейник Источник: Sport.es
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