Анчелотти столкнулся с серьезной проблемой в Реале. Не знает, что делать

Наставник «Реала» Карло Анчелотти недоволен поведением суперзвезд клуба – хавбека Джуда Беллингема и вингера Винисиуса Жуниора.

Беллингем за прошлый и нынешний сезон получил суммарно 25 карточек (23 желтые и две красные). Еще хуже ситуация у Винисиуса Жуниора: за полтора сезона у него 31 карточка (30 желтых и одна красная).

Наставник «Реала» считает такие действия главных звезд клуба недопустимыми, ведь они часто выпадают из состава «Реала» из-за дисквалификаций. Однако тренер не знает, как решить эту проблему.