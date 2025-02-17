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  4. Подсчитано количество карточек у Винисиуса и Беллингема. Невероятные цифры
Испания
17 февраля 2025, 16:29 | Обновлено 17 февраля 2025, 16:31
1276
2

Подсчитано количество карточек у Винисиуса и Беллингема. Невероятные цифры

У игроков явно проблемы с дисциплиной

17 февраля 2025, 16:29 | Обновлено 17 февраля 2025, 16:31
1276
2
Подсчитано количество карточек у Винисиуса и Беллингема. Невероятные цифры
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

После удаления хавбека Реала Джуда Беллингема в матче против Осасуны (1:1) испанские СМИ обратили внимание на количество предупреждений и удалений у английского хавбека, а также звезды команды Винисиуса Жуниора, который регулярно жалуется на судейство.

Топ-игроки Реала, которые обеспечивают львиную долю голов, со старта минувшего сезона входят в число лидеров по количеству предупреждений.

Беллингем за минувший и нынешний сезон получил суммарно 25 карточек (23 желтые и две красные). Еще хуже ситуация у Винисиуса Жуниора: за полтора сезона у него 31 карточка (30 желтых и одна красная).

Интересно, что если взять центрального хавбека мадридцев Федерико Вальверде, то у него за этот же отрезок всего 10 желтых и нет удалений.

Отметим, что руководство Реала в основном винит арбитров в проблемах команды с результатами и удалениями.

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Реал Мадрид Джуд Беллингем Винисиус Жуниор Ла Лига предупреждение (желтая карточка) удаление (красная карточка)
Иван Зинченко Источник: Marca
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Комментарии 2
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Stan S.
Ох уж эти.... 
p.s. Не расист
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Saar
Хоть десь вони "перші"🤣🤣🤣🤣
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