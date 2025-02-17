Подсчитано количество карточек у Винисиуса и Беллингема. Невероятные цифры

После удаления хавбека Реала Джуда Беллингема в матче против Осасуны (1:1) испанские СМИ обратили внимание на количество предупреждений и удалений у английского хавбека, а также звезды команды Винисиуса Жуниора, который регулярно жалуется на судейство.

Топ-игроки Реала, которые обеспечивают львиную долю голов, со старта минувшего сезона входят в число лидеров по количеству предупреждений.

Беллингем за минувший и нынешний сезон получил суммарно 25 карточек (23 желтые и две красные). Еще хуже ситуация у Винисиуса Жуниора: за полтора сезона у него 31 карточка (30 желтых и одна красная).

Интересно, что если взять центрального хавбека мадридцев Федерико Вальверде, то у него за этот же отрезок всего 10 желтых и нет удалений.

Отметим, что руководство Реала в основном винит арбитров в проблемах команды с результатами и удалениями.