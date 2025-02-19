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Украина. Премьер лига
19 февраля 2025, 03:17 | Обновлено 19 февраля 2025, 03:28
45
0

ФОТО. Под Киевом состоялись учебно-тренировочные сборы арбитров УПЛ

Никола Риццоли и Катерина Монзуль поделились впечатлениями от событий

19 февраля 2025, 03:17 | Обновлено 19 февраля 2025, 03:28
45
0
ФОТО. Под Киевом состоялись учебно-тренировочные сборы арбитров УПЛ
УАФ

С 14 по 18 февраля под Киевом проходил учебно-тренировочный сбор арбитров и ассистентов арбитра Украинской Премьер-лиги.

В ходе пятидневной сессии арбитры и ассистенты арбитра элитного дивизиона чемпионата Украины принимали участие в различных теоретических и практических занятиях. Участники ознакомились с современными требованиями ФИФА, УЕФА и УАФ по трактовке актуальных моментов игры и рекомендациям по использованию системы VAR в соревнованиях под эгидой Украинской ассоциации футбола.

Также в программе были индивидуальные теоретические занятия (беседы), индивидуальные функциональные тренировки и составление фитнес-тестов. Один из дней собрания был выделен исключительно для работы с известным итальянским экс-рефером, а ныне – консультантом Комитета арбитров УАФ Николаем Риццоли.

Итальянский специалист Никола Риццоли отметил: «Я рад уже третий год быть частью развития украинских арбитров, помогая улучшать уровень судейства в Украине.

За это время мы сделали важные шаги вперед и добились определенных результатов. У нас есть молодые таланты с большим потенциалом, и я уверен, что мы сможем представить большее количество украинских арбитров в топовых европейских поединках.

Мы активно работаем над повышением качества судейства – анализируем игровые эпизоды, совершенствуем критерии решений, чтобы сделать их более понятными. Наша цель – выйти на самый высокий уровень в Европе, и я верю, что мы можем этого добиться».

Председатель Комитета арбитров УАФ Екатерина Монзуль: «Зимнее собрание – это ключевой этап подготовки арбитров перед возобновлением сезона. Наша главная цель – обеспечить единое понимание инструкций, определяющих стандарты УЕФА и ФИФА.

У украинских арбитров высокий уровень подготовки, получают необходимые наставления, рекомендации по физическому состоянию и обратную связь, чтобы развиваться и совершенствовать судейство на самом высоком уровне».

ФОТО. Под Киевом состоялись учебно-тренировочные сборы арбитров УПЛ

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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