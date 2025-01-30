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Украина. Премьер лига
30 января 2025, 15:34 | Обновлено 30 января 2025, 15:35
152
1

Источник: клубы УПЛ предложили Монзуль начать выставлять оценки судьям

В Киеве состоялась встреча представителей клубов и Комитета арбитров УАФ

30 января 2025, 15:34 | Обновлено 30 января 2025, 15:35
152
1
Источник: клубы УПЛ предложили Монзуль начать выставлять оценки судьям
УАФ. Катерина Монзуль

Футбольный журналист Владимир Зверов рассказал, что на встрече представителей клубов с Екатериной Монзуль, главой Комитета арбитров УАФ, обсуждалось внедрение оценок для судей в чемпионате Украины:

«На встрече клубов с Екатериной Монзуль поднимался вопрос рейтинга арбитров на основе их оценок. Делегат матча ставит арбитру определенную оценку, она может быть, например, неудовлетворительная (2) или хорошая (5).

Позже по этому рейтингу предложено назначать арбитров на матчи на основе их оценок. К примеру, на матч Динамо – Шахтер назначать лучшего арбитра, который идет первым в этом рейтинге.

Но очень часто на встрече звучало слово конвенция. Это такой документ, который не позволяет разглашать оценки, поставленные арбитрам, им пользуются ФИФА и УЕФА. Очевидно, что мы не дождемся этого назначения арбитров по рейтингу».

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судейство чемпионат Украины по футболу Комитет арбитров УАФ Катерина Монзуль Украинская Премьер-лига Комитет этики и честной игры УАФ Украинская ассоциация футбола Владимир Зверов
Николай Степанов Источник: FootballHub
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