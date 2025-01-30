Представители клубов УПЛ провели встречу с Монзуль. Что решили?

В Доме футбола состоялось совместное совещание руководства УАФ и Комитета арбитров УАФ с представителями клубов Украинской Премьер-лиги, на котором обсуждались принципы и специфика работы комитета, особенности работы системы VAR на матчах УПЛ и обратная связь между клубами УПЛ и комитетом.

Самым длительным получилось общение представителей клубов УПЛ с председателем Комитета арбитров УАФ Екатериной Монзуль, которая представила статистику работы рефери и систем VAR на матчах УПЛ, ответила на большое количество вопросов и услышала ряд предложений.

Диалог, в котором активно участвовали президент УПЛ Евгений Дикий и генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, получился продуктивным и максимально насыщенным информацией, полезным для дальнейшего улучшения качества арбитража и технических условий работы системы VAR.

Кроме того, представители клубов УПЛ выслушали выступления председателя Комитета по этике и честной игре УАФ Андрея Давыденко и председателя Палаты по разрешению споров УАФ Александра Волкова.

После встречи участники поделились своими впечатлениями:

Андрей Русол (директор ФК «Карпаты»): «Впечатления в целом положительные. Основной вывод – это диалог, дискуссия определенная между клубами и комитетом арбитров. Так должно быть. То, что этот диалог есть, очень радует. Персонально для меня есть ощущение перемен. Судейство улучшается. Я вижу это воочию, а статистика – подтверждение того, что происходит в нашем футболе».

Владимир Баенко (генеральный директор ФК «Кривбасс»): «Было очень много интересных диалогов, интересных идей. Практически все проработали, но еще остались вопросы, которые будем дорабатывать. Самое главное, что мы общаемся, нас слушают. Очень многое, что мы предлагали, выполняется. Надо остаться в том же темпе, в том диалоге, не останавливаться и развивать наш украинский футбол. Я вообще не помню подобных встреч с комитетом арбитров. Показали статистику – мы видим улучшение. Оно связано как с работой арбитров, так и с увеличением систем VAR, работающих на матчах. Мы двигаемся в правильном направлении».

Владимир Загурский (генеральный директор ФК «Полесье»): «В общем, продуктивна любая встреча, на которой откровенно обсуждаются вопросы и есть попытка получить ответ от оппонентов. Постепенно какие-то вопросы снимаются, какие-то, напротив, приобретают новые смыслы. Наше мнение – Комитет арбитров УАФ должен быть максимально прозрачным и медийным. Понятно, что Комитет этики и честной игры – это один из основных комитетов, обеспечивающих справедливый результат на футбольном поле. Поэтому то, что вводится, в том числе и полиграфические исследования, и сообщения субъектов о нарушениях в процессе или после него, и наказание, которое несут соответствующие лица, дает импульс другим субъектам, что делать так не надо».

Игорь Грищенко (генеральный секретарь УАФ): «Прежде всего, хочется поблагодарить клубы за то, что нашли время и приняли участие в рабочей встрече УАФ и УПЛ. Мы надеемся, что такая мера станет традиционной и будет проводиться ежегодно. В этот раз были обсуждены организационные вопросы сотрудничества между УАФ и УПЛ, в частности, вопросы арбитража и деятельность Комитета по аттестации клубов, вопросы деятельности органов футбольного правосудия. Это был конструктивный разговор. Со стороны Комитета арбитров УАФ и Комитета этики и честной игры УАФ была продемонстрирована внутренняя статистика их деятельности и подведены итоги первого года работы в новом составе. Мы получили пожелания и обратную связь от клубов. Такой формат общения является проявлением открытости и транспарентности деятельности УАФ, что и декларировалось как один из главных принципов нашей команды. Еще раз хотим поблагодарить каждый клуб, их руководителей и владельцев за то, что находят возможность во время полномасштабного вторжения осуществлять финансирование этих клубов и их содержать. Мы со своей стороны полностью готовы содействовать этой деятельности и обеспечить равноприближенность ко всем клубам УПЛ».

ФОТО. Представители клубов УПЛ провели встречу с Монзуль. Что решили?