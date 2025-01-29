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Украина. Премьер лига
29 января 2025, 12:19 |
103
2

Судейство и лицензирование. Клубы УПЛ встретятся с руководством УАФ

Плановая встреча состоится в Доме футбола

29 января 2025, 12:19 |
103
2
Судейство и лицензирование. Клубы УПЛ встретятся с руководством УАФ
Суспильне. Катерина Монзуль

29 января в Доме футбола состоится запланированная встреча между клубами Украинской Премьер-лиги и руководством Украинской ассоциации футбола.

Кроме представителей команд, на ней будут присутствовать генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко и представители комитетов – Олег Лужный (комитет профессионального футбола), Катерина Монзуль (комитет арбитров) и Андрей Давыденко (комитет этики и честной игры).

Как сообщает ТаТоТаке, будут рассмотрены следующие темы:

  • обсуждение качества судейства;
  • отчет о проделанной работе по коррупции среди рефери;
  • лицензирование клубов УПЛ;
  • формирование рабочей группы по обсуждению и возможного изменения формата Кубка Украины.

По информации источника, ожидается, что в этом году клубам будут сделаны скидки на аттестационный взнос, а в следующем – его вообще отменят.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Украинская ассоциация футбола Дом футбола Катерина Монзуль Андрей Давыденко Олег Лужный Игорь Грищенко Комитет арбитров УАФ Комитет этики и честной игры УАФ
Микола Титюк Источник: ТаТоТаке
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Khafre
Катя має прийти в шубі, яку їй недавно подарували Суркіси
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