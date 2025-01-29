Судейство и лицензирование. Клубы УПЛ встретятся с руководством УАФ

29 января в Доме футбола состоится запланированная встреча между клубами Украинской Премьер-лиги и руководством Украинской ассоциации футбола.

Кроме представителей команд, на ней будут присутствовать генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко и представители комитетов – Олег Лужный (комитет профессионального футбола), Катерина Монзуль (комитет арбитров) и Андрей Давыденко (комитет этики и честной игры).

Как сообщает ТаТоТаке, будут рассмотрены следующие темы:

обсуждение качества судейства;

отчет о проделанной работе по коррупции среди рефери;

лицензирование клубов УПЛ;

формирование рабочей группы по обсуждению и возможного изменения формата Кубка Украины.

По информации источника, ожидается, что в этом году клубам будут сделаны скидки на аттестационный взнос, а в следующем – его вообще отменят.