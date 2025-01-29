Судейство и лицензирование. Клубы УПЛ встретятся с руководством УАФ
Плановая встреча состоится в Доме футбола
29 января в Доме футбола состоится запланированная встреча между клубами Украинской Премьер-лиги и руководством Украинской ассоциации футбола.
Кроме представителей команд, на ней будут присутствовать генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко и представители комитетов – Олег Лужный (комитет профессионального футбола), Катерина Монзуль (комитет арбитров) и Андрей Давыденко (комитет этики и честной игры).
Как сообщает ТаТоТаке, будут рассмотрены следующие темы:
- обсуждение качества судейства;
- отчет о проделанной работе по коррупции среди рефери;
- лицензирование клубов УПЛ;
- формирование рабочей группы по обсуждению и возможного изменения формата Кубка Украины.
По информации источника, ожидается, что в этом году клубам будут сделаны скидки на аттестационный взнос, а в следующем – его вообще отменят.
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