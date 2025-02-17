Роналдиньо назвал лучшего футболиста за всю историю. И это не Месси

Обладатель Золотого мяча 2005 года Роналдиньо выбрал лучшего игрока в истории футбола. «Волшебник» выделил бразильскую легенду Пеле – единственного футболиста в истории, которому покорились три чемпионата мира по футболу.

– Лучший футболист в истории футбола?

– Пеле

– Пеле или Лионель Месси?

– Пеле

– Пеле или Роналдиньо?

– Пеле

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.