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17 февраля 2025, 00:20 |
320
0

Роналдиньо назвал лучшего футболиста за всю историю. И это не Месси

Волшебник выделил Пеле

17 февраля 2025, 00:20 |
320
0
Роналдиньо назвал лучшего футболиста за всю историю. И это не Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдиньо

Обладатель Золотого мяча 2005 года Роналдиньо выбрал лучшего игрока в истории футбола. «Волшебник» выделил бразильскую легенду Пеле – единственного футболиста в истории, которому покорились три чемпионата мира по футболу.

– Лучший футболист в истории футбола?

– Пеле

– Пеле или Лионель Месси?

– Пеле

– Пеле или Роналдиньо?

– Пеле

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Роналдиньо Лионель Месси Пеле
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
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