ВИДЕО. Как выглядит новый стадион Эвертона. Состоялось тестовое мероприятие

Английский клуб Эвертон, за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко, готовится к переезду на новый стадион.

Эвертон скоро сможет сыграть на своей новой арене – Бремли-Мур Док.

План строительства стадиона был разработан в 2019 году, а в июле 2021 года в Ливерпуле начались строительные работы. Стоимость новой арены оценивается в 640 млн евро.

Бремли-Мур Док вмещает 52888 зрителей. Стадион возведен на основе экологических стандартов и интересов местного сообщества.

17 февраля 2025 года состоялось тестовое мероприятие на новой арене, когда зрители заполнили одну из трибун за воротами для тестирования нагрузки на конструкции.

На футбольном поле сыграли спарринг юниоры: Эвертон U-18 и Уиган U-18.

Официальное открытие нового стадиона запланировано на лето 2025 года.

Сейчас Эвертон проводит домашние матчи на Гудисон Парк – стадионе, построенном в 1892 году.

ВИДЕО. Тестовый матч на новой арене Эвертона

ВИДЕО. Вид на арену со стороны трибуны со зрителями

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