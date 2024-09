Английский клуб «Эвертон» скоро сможет сыграть на своем новом стадионе – «Бремли-Мур Док».

План строительства стадиона был разработан в 2019 году. А в июле 2021 в Ливерпуле начались строительные работы. Стоимость новой арены «Эвертона» оценивается в 555 миллионов фунтов (640 миллионов евро).

«Бремли-Мур Док» будет вмещать 52888 фанатов. Стадион будет иметь 4 трибуны, включая большую гостевую, на которой будет размещено 13 тысяч фанатов ирисок. Арена строится на основе экологичности и интересов местной общины.

«Бремли-Мур Док» является не только спортивным проектом, но и экономическим. По прогнозам, стадион даст толчок местной экономике на 1,3 миллиарда фунтов (1,5 миллиарда евро), создаст тысячи рабочих мест в Ливерпуле, а удобное расположение арены привлечет около 1,5 миллиона посетителей ежегодно.

Новый стадион «Эвертона» на доке Бремли-Мур планируют открыть в конце 2024 года. Точные даты могут изменяться в зависимости от прогресса строительства. По прогнозам, ириски смогут сыграть на «Бремли-Мур Док» уже осенью 2024 года.

Нынешним стадионом «Эвертона» является «Гудисон Парк», построенный в 1892 году. Он на протяжении всего своего существования был ареной для ирисок.

Уже сейчас появляются первые кадры с трибун будущего дома «Эвертона».

Everton’s new stadium looks like a Bundesliga stadium… 🤩 pic.twitter.com/F5mOftGv0D