Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новая арена Ирисок. Эвертон вскоре завершит строительство стадиона
Англия
09 сентября 2024, 22:33 | Обновлено 09 сентября 2024, 23:30
740
0

Новая арена Ирисок. Эвертон вскоре завершит строительство стадиона

Миколенко сможет сыграть на новом стадионе осенью 2024 года

09 сентября 2024, 22:33 | Обновлено 09 сентября 2024, 23:30
740
0
Новая арена Ирисок. Эвертон вскоре завершит строительство стадиона
Википедия. Бремли-Мур Док

Английский клуб «Эвертон» скоро сможет сыграть на своем новом стадионе – «Бремли-Мур Док».

План строительства стадиона был разработан в 2019 году. А в июле 2021 в Ливерпуле начались строительные работы. Стоимость новой арены «Эвертона» оценивается в 555 миллионов фунтов (640 миллионов евро).

«Бремли-Мур Док» будет вмещать 52888 фанатов. Стадион будет иметь 4 трибуны, включая большую гостевую, на которой будет размещено 13 тысяч фанатов ирисок. Арена строится на основе экологичности и интересов местной общины.

«Бремли-Мур Док» является не только спортивным проектом, но и экономическим. По прогнозам, стадион даст толчок местной экономике на 1,3 миллиарда фунтов (1,5 миллиарда евро), создаст тысячи рабочих мест в Ливерпуле, а удобное расположение арены привлечет около 1,5 миллиона посетителей ежегодно.

Новый стадион «Эвертона» на доке Бремли-Мур планируют открыть в конце 2024 года. Точные даты могут изменяться в зависимости от прогресса строительства. По прогнозам, ириски смогут сыграть на «Бремли-Мур Док» уже осенью 2024 года.

Нынешним стадионом «Эвертона» является «Гудисон Парк», построенный в 1892 году. Он на протяжении всего своего существования был ареной для ирисок.

Уже сейчас появляются первые кадры с трибун будущего дома «Эвертона».

По теме:
Решение принято! Поворознюк определился, будет ли Ингулец сниматься с УПЛ
Известный портал шокировал новостью о будущем Мудрика в Челси
Стала известна позиция лидера Ливерпуля по поводу нового контракта с клубом
Эвертон стадион Гудисон Парк стадионы строительство стадиона Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Виталий Миколенко
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола
Футбол | 09 сентября 2024, 07:10 26
Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола
Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола

Первую позицию в рейтинге занимает аргентинец Лионель Месси

ФОТО. Сборная Украины провела официальную тренировку в Праге
Футбол | 09 сентября 2024, 23:10 0
ФОТО. Сборная Украины провела официальную тренировку в Праге
ФОТО. Сборная Украины провела официальную тренировку в Праге

10 сентября сборная Украины проведет матч Лиги наций против команды Чехии

Новый вариант. Зидан может вскоре возглавить легендарный клуб. Это не Реал
Футбол | 09.09.2024, 07:40
Новый вариант. Зидан может вскоре возглавить легендарный клуб. Это не Реал
Новый вариант. Зидан может вскоре возглавить легендарный клуб. Это не Реал
«Он этого не использовал». Чарльз назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 09.09.2024, 00:51
«Он этого не использовал». Чарльз назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он этого не использовал». Чарльз назвал победителя реванша Усик – Фьюри
ВИДЕО. Возвращение звезды. Сборная Украины провела тренировку перед Чехией
Футбол | 09.09.2024, 20:05
ВИДЕО. Возвращение звезды. Сборная Украины провела тренировку перед Чехией
ВИДЕО. Возвращение звезды. Сборная Украины провела тренировку перед Чехией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна победительница US Open 2024
Стала известна победительница US Open 2024
08.09.2024, 01:15 16
Теннис
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
08.09.2024, 23:00 29
Футбол
Пегула прокомментировала поражение от Соболенко в финале US Open
Пегула прокомментировала поражение от Соболенко в финале US Open
08.09.2024, 10:40
Теннис
Ребров пояснил, почему сборная потерпела поражение в игре с Албанией
Ребров пояснил, почему сборная потерпела поражение в игре с Албанией
08.09.2024, 00:50 60
Футбол
Второй Шлем за сезон. Определен победитель US Open 2024 у мужчин
Второй Шлем за сезон. Определен победитель US Open 2024 у мужчин
08.09.2024, 23:35 10
Теннис
Албания показала, что провал Украины на Евро был не случайным
Албания показала, что провал Украины на Евро был не случайным
08.09.2024, 09:40 198
Футбол
«Они друзья». Леоненко пояснил, почему Ребров не уйдет из сборной Украины
«Они друзья». Леоненко пояснил, почему Ребров не уйдет из сборной Украины
08.09.2024, 16:57 15
Футбол
Известный коуч назвал двух игроков, из-за которых Украина проиграла Албании
Известный коуч назвал двух игроков, из-за которых Украина проиграла Албании
09.09.2024, 08:41 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем