Поражения МЮ и Челси, сорванный трансфер Зубкова, смена тренера в Милане

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 30 декабря.

1A. Падение Красных дьяволов продолжается. МЮ дома уступил Ньюкаслу

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу сорок

1B. Сенсационное фиаско перед НГ. Челси без Мудрика проиграл аутсайдеру в АПЛ

Лондонцы сенсационно уступили «Ипсвичу»

2A. ОФИЦИАЛЬНО. Не срослось. Милан попрощался с экс-тренером Шахтера

Паулу Фонсека больше не является тренером итальянского гранда

2B. ОФИЦИАЛЬНО. Еще один португалец. Консейсау стал главным тренером Милана

Сержиу Консейсау подписал контракт с итальянским грандом

3A. Трабзонспор приостановил переговоры с Шахтером по Зубкову

Турецкий клуб не устраивает запрашиваемая украинской стороной сумма компенсации

3B. Аренда или продажа? Известен формат возможного трансфера Траоре из Шахтера

Буркинийского форварда сватают во «Фламенго»

3C. Самый дорогой игрок лиги. Клуб УПЛ близок к трансферу опорника из Европы

«Колос» сделал предложение по Линдону Эмерллаху

3D. Заря определилась с тренером и новичками. Будет 4 новых игрока

Бартулович сохранит свое место

4A. Не у них. В Польше поведали, где сборная Украины будет играть с Бельгией

Матч, вероятнее всего, состоится в Испании

4B. Бывший футболист клуба УПЛ трагически погиб после ужасной аварии

Владиславу Семенчуку было 28 лет...

5A. Что произошло? Стартовый матч Калининой в новом сезоне завершился досрочно

Ангелина прошла Ван Яфань в 1/32 финала турнира в Брисбене, китаянка травмировалась

5B. Людмила Киченок с новой напарницей оформила мегакамбек в первой игре сезона

Украинка и Чжань Хаоцин в трех сетах одолели дуэт Гибсон / Джойнт на турнире в Брисбене

5C. Стародубцева снялась с матча в Окленде против соперницы из Румынии

Юлия проиграла первый сет Жаклин Кристиан, а затем отказалась от борьбы

6A. Усик может получить в соперники не Дюбуа, а гиганта, уничтожившего Уайлдера

Чжан Чжилей может подраться с украинским чемпионом

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Последний титульный поединок в 2024 году отменен

Фернандо Мартинес не сможет провести реванш из-за болезни

6C. Менеджер Усика рассказал, какой бой украинца ждет в будущем

Следующий бой украинец проведет за звание абсолютного чемпиона мира

6D. Хижняк сделал окончательный выбор. Олимпиада-2028 или профи-бокс?

Украинский боксер будет готовиться к ОИ-2028

7A. Умерла легендарная личность горных лыж Украины

Игорю Скрябину было 87

7B. Лучшая волейболистка Украины-2024. Итоги голосования

Лауреатка не является игроком национальной сборной

8A. Роскошные скелеты. Что происходит с аренами в Катаре, где проходил ЧМ-2022

Прогнозируемо большинство сооружений оказались практически полностью невостребованными…

8B. Допинг, манкурты, туристы. Топ-10 разочарований украинского спорта в 2024-м

Sport.ua выделяет события, которые огорчили больше всего в уходящем году