Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря определилась с тренером и новичками. Будет 4 новых игрока
Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 20:56 |
2021
0

Заря определилась с тренером и новичками. Будет 4 новых игрока

Бартулович сохранит свое место

30 декабря 2024, 20:56 |
2021
0
Заря определилась с тренером и новичками. Будет 4 новых игрока
ФК Заря

Исполняющий обязанности главного тренера «Зари» Mладен Бартулович и в дальнейшем будет возглавлять луганскую команду. У него полное доверие со стороны клубного руководства, поэтому уже перед началом второй части сезона он избавится от приставки «и.о.».

По имеющимся данным, в ближайшее время Бартулович должен определиться с еще одним ассистентом. Также в «Заре» ищут тренера, который помогал бы Максиму Крупенину в работе с молодежным составом (U-19).

Также «Заря» планирует усилиться еще четырьмя новичками, из которых только один может быть легионером.

В клубе прилагают усилия, чтобы все эти кадровые вопросы были решены до 16 января 2025 года, когда луганчане отправятся на зарубежный этап подготовки – в Турцию.

В контрольных матчах команда сыграет с польской «Вислой» (22 января), черногорской «Будучностью» (26 января), еще одной польской командой «Медь» (29 января), македонской «Шкендией» (30 января), австрийским «Санкт-Пельтеном» (6 февраля), грузинским «Динамо» из Батуми (13 февраля). Также ведутся переговоры с еще двумя потенциальными спарринг-партнерами.

Пока «Заря» набрала 22 очка и занимает восьмое место в чемпионате УПЛ.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Нант усилился опытным чемпионом Европы
Источник: Металлист 1925 близок к подписанию нигерийского форварда
Кто на первом месте? Составлен рейтинг самых посещаемых клубов УПЛ
инсайд Заря Луганск Младен Бартулович Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 30 декабря 2024, 21:11 2
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 30 декабря в 22:00 по Киеву

Лунин поставил Пересу условие. Голкипер Реала принял кардинальное решение
Футбол | 30 декабря 2024, 08:22 13
Лунин поставил Пересу условие. Голкипер Реала принял кардинальное решение
Лунин поставил Пересу условие. Голкипер Реала принял кардинальное решение

Андрей покинет клуб, если Куртуа продлит контракт

Милевский назвал самую слабую позицию в составе киевского Динамо
Футбол | 30.12.2024, 19:39
Милевский назвал самую слабую позицию в составе киевского Динамо
Милевский назвал самую слабую позицию в составе киевского Динамо
МИЛЕВСКИЙ – об экс-тренере Динамо: «Он нас ненавидел, называл алкашами»
Футбол | 30.12.2024, 12:16
МИЛЕВСКИЙ – об экс-тренере Динамо: «Он нас ненавидел, называл алкашами»
МИЛЕВСКИЙ – об экс-тренере Динамо: «Он нас ненавидел, называл алкашами»
«Что произошло?» Шевченко дал Милевскому 50 тысяч долларов. Известно, зачем
Футбол | 30.12.2024, 10:19
«Что произошло?» Шевченко дал Милевскому 50 тысяч долларов. Известно, зачем
«Что произошло?» Шевченко дал Милевскому 50 тысяч долларов. Известно, зачем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Допинг от коровы? Мудрику сделали укол в лагере национальной сборной
Допинг от коровы? Мудрику сделали укол в лагере национальной сборной
29.12.2024, 12:09 87
Футбол
Названа зарплата Зубкова в Трабзонспоре и сумма предложения турков Шахтеру
Названа зарплата Зубкова в Трабзонспоре и сумма предложения турков Шахтеру
28.12.2024, 22:35 8
Футбол
Стало известно, когда Усик проведет следующий бой
Стало известно, когда Усик проведет следующий бой
28.12.2024, 17:40
Бокс
Майк Тайсон назвал боксера, от ударов которого у него болело все тело
Майк Тайсон назвал боксера, от ударов которого у него болело все тело
29.12.2024, 07:45 4
Бокс
«Был намного лучше, он король». Чжан Чжилей оценил реванш Усик – Фьюри
«Был намного лучше, он король». Чжан Чжилей оценил реванш Усик – Фьюри
30.12.2024, 09:06 1
Бокс
ФОТО. Где проводит новогодние каникулы Цыганков. Намек на следующий клуб?
ФОТО. Где проводит новогодние каникулы Цыганков. Намек на следующий клуб?
29.12.2024, 02:53 7
Футбол
Экс-игрок сборной Италии и Реала возглавит Динамо Загреб
Экс-игрок сборной Италии и Реала возглавит Динамо Загреб
29.12.2024, 15:15
Футбол
Легендарный экс-коуч Тайсона в восторге от боксера из Украины. Это не Усик
Легендарный экс-коуч Тайсона в восторге от боксера из Украины. Это не Усик
28.12.2024, 19:31 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем