Заря определилась с тренером и новичками. Будет 4 новых игрока

Исполняющий обязанности главного тренера «Зари» Mладен Бартулович и в дальнейшем будет возглавлять луганскую команду. У него полное доверие со стороны клубного руководства, поэтому уже перед началом второй части сезона он избавится от приставки «и.о.».

По имеющимся данным, в ближайшее время Бартулович должен определиться с еще одним ассистентом. Также в «Заре» ищут тренера, который помогал бы Максиму Крупенину в работе с молодежным составом (U-19).

Также «Заря» планирует усилиться еще четырьмя новичками, из которых только один может быть легионером.

В клубе прилагают усилия, чтобы все эти кадровые вопросы были решены до 16 января 2025 года, когда луганчане отправятся на зарубежный этап подготовки – в Турцию.

В контрольных матчах команда сыграет с польской «Вислой» (22 января), черногорской «Будучностью» (26 января), еще одной польской командой «Медь» (29 января), македонской «Шкендией» (30 января), австрийским «Санкт-Пельтеном» (6 февраля), грузинским «Динамо» из Батуми (13 февраля). Также ведутся переговоры с еще двумя потенциальными спарринг-партнерами.

Пока «Заря» набрала 22 очка и занимает восьмое место в чемпионате УПЛ.