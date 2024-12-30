Не у них. В Польше поведали, где сборная Украины будет играть с Бельгией

Матч плей-офф Лиги наций, в котором национальная сборная Украины будет принимать Бельгию, может состояться в Испании, сообщает польский журналист Петр Слонка.

Именно в этой стране, по информации источника, Украинская ассоциация футбола планирует проведение поединка.

Отмечается, что с наибольшей вероятностью игра пройдет на домашнем стадионе «Реала Мурсии» из города Мурсия.

Проведение поединка Украина - Бельгия запланировано на 20 марта 2025 года в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч в Бельгии состоится в это же время, но 23 марта.