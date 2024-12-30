Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не у них. В Польше поведали, где сборная Украины будет играть с Бельгией
Лига наций
30 декабря 2024, 13:12 |
724
0

Не у них. В Польше поведали, где сборная Украины будет играть с Бельгией

Матч, вероятнее всего, состоится в Испании

30 декабря 2024, 13:12 |
724
0
Не у них. В Польше поведали, где сборная Украины будет играть с Бельгией
Стадион Реал Мурсии

Матч плей-офф Лиги наций, в котором национальная сборная Украины будет принимать Бельгию, может состояться в Испании, сообщает польский журналист Петр Слонка.

Именно в этой стране, по информации источника, Украинская ассоциация футбола планирует проведение поединка.

Отмечается, что с наибольшей вероятностью игра пройдет на домашнем стадионе «Реала Мурсии» из города Мурсия.

Проведение поединка Украина - Бельгия запланировано на 20 марта 2025 года в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч в Бельгии состоится в это же время, но 23 марта.

По теме:
ШАРАН: «Выступление наших клубов в еврокубках – главное разочарование»
ФОТО. Вызывающий наряд экс-жены Пятова: мини-шортики и море комплиментов
ВИДЕО. Девушка футболиста сборной Украины показала новую грудь
Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия Испания Реал Мурсия Петр Слонка
Дмитро Вербинський Источник: Петр Слонка
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский признался, в каком самом необычном месте у него был секс
Футбол | 30 декабря 2024, 13:36 5
Милевский признался, в каком самом необычном месте у него был секс
Милевский признался, в каком самом необычном месте у него был секс

Бывший футболист «Динамо» раскрыл подробности своей интимной жизни

«Был намного лучше, он король». Чжан Чжилей оценил реванш Усик – Фьюри
Бокс | 30 декабря 2024, 09:06 1
«Был намного лучше, он король». Чжан Чжилей оценил реванш Усик – Фьюри
«Был намного лучше, он король». Чжан Чжилей оценил реванш Усик – Фьюри

Известный супертяжеловес считает победу Александра очевидной

Усик может получить в соперники не Дюбуа, а гиганта, уничтожившего Уайлдера
Бокс | 30.12.2024, 07:49
Усик может получить в соперники не Дюбуа, а гиганта, уничтожившего Уайлдера
Усик может получить в соперники не Дюбуа, а гиганта, уничтожившего Уайлдера
«Тебе звонили?» Суркис оштрафовал Милевского и Алиева на солидную сумму
Футбол | 30.12.2024, 12:53
«Тебе звонили?» Суркис оштрафовал Милевского и Алиева на солидную сумму
«Тебе звонили?» Суркис оштрафовал Милевского и Алиева на солидную сумму
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
Футбол | 29.12.2024, 22:18
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Где проводит новогодние каникулы Цыганков. Намек на следующий клуб?
ФОТО. Где проводит новогодние каникулы Цыганков. Намек на следующий клуб?
29.12.2024, 02:53 5
Футбол
Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
28.12.2024, 11:13 21
Футбол
«Заплатите мне за этот». Экс-чемпион мира рассказал, как победил Усика
«Заплатите мне за этот». Экс-чемпион мира рассказал, как победил Усика
28.12.2024, 23:27 1
Бокс
Майк Тайсон назвал боксера, от ударов которого у него болело все тело
Майк Тайсон назвал боксера, от ударов которого у него болело все тело
29.12.2024, 07:45 2
Бокс
Экс-тренер Майка Тайсона рассказал, сравнялся ли Усик с Мухаммедом Али
Экс-тренер Майка Тайсона рассказал, сравнялся ли Усик с Мухаммедом Али
29.12.2024, 08:32 6
Бокс
Известна причина срыва трансфера. Лунин был близок к переходу в топ-клуб
Известна причина срыва трансфера. Лунин был близок к переходу в топ-клуб
28.12.2024, 14:12 7
Футбол
Легендарный экс-коуч Тайсона в восторге от боксера из Украины. Это не Усик
Легендарный экс-коуч Тайсона в восторге от боксера из Украины. Это не Усик
28.12.2024, 19:31 2
Бокс
Сын легенды. Ливерпуль и ПСЖ готовят 85 миллионов евро за топового форварда
Сын легенды. Ливерпуль и ПСЖ готовят 85 миллионов евро за топового форварда
28.12.2024, 23:54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем